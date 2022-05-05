В Самаре ограничат движение из-за футбольного матча

В пятницу, 6 мая, для проведения матча на стадионе "Солидарность Самара Арена" ограничат движение.
Ограничение будет действовать на участках:
- по проезду №6 с 17:00 до 23:00;
- по ул. 1-й Стадионной, проезду №9 и проезду №12 с 20:00 до 23:00 6 мая;
Также с 20:00 5 мая до 23:00 6 мая будет запрещена остановка и стоянка на участках:
- по ул. 1-й Стадионной;
- по ул. 2-й Стадионной;
- по проезду №6, №8, №9, №12;
- по ул. Дальней, от Московского шоссе до ул. Арена 2018;
- по ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической.
Также в день матча усилят работу общественного транспорта.
Будут работать трамвайные маршруты №№ 5, 7 и 25:
- №5 "Ул. Чапаевская - Стадион "Солидарность Самара Арена". Трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, ул. Ново-Садовой, ул. Демократической, ул. Ташкентской, Московскому шоссе.
- №7 "Ст. м. "Победа" - Стадион "Солидарность Самара Арена". Трамвай проследует по ул. Победы, ул. Ставропольской, ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова, Московскому шоссе.
- №25 "Безымянская ТЭЦ - Стадион "Самара Арена". Трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, ул. Советской, ул. Ташкентской, Московскому шоссе.
Интервал всех маршрутов составит 15 минут.
Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки "Ул. Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона, а на автобусном маршруте №295 - до остановки "Агропарк".
По окончании матча дополнительные автобусы №№ 1, 26, 34, 41, 47, 67 будут подаваться на остановку "Алма-Атинская" рядом с "Мерседес-Центром", а на остановке с противоположной стороны будут поданы автобусы маршрутов №№ 1 и 67.
По окончании матча (с 20:30 до 22:30) дополнительно подойдут трамваи №№ 22 и 24.
Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме.
Все парковки для болельщиков на личном транспорте работают без ограничений.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !