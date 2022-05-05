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Общество

В Самаре ограничат движение из-за футбольного матча

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 мая, для проведения матча на стадионе "Солидарность Самара Арена" ограничат движение.

Ограничение будет действовать на участках:

- по проезду №6 с 17:00 до 23:00;

- по ул. 1-й Стадионной, проезду №9 и проезду №12 с 20:00 до 23:00 6 мая;

Также с 20:00 5 мая до 23:00 6 мая будет запрещена остановка и стоянка на участках:

- по ул. 1-й Стадионной;

- по ул. 2-й Стадионной;

- по проезду №6, №8, №9, №12;

- по ул. Дальней, от Московского шоссе до ул. Арена 2018;

- по ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической.

Также в день матча усилят работу общественного транспорта.

Будут работать трамвайные маршруты №№ 5, 7 и 25:

- №5 "Ул. Чапаевская - Стадион "Солидарность Самара Арена". Трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, ул. Ново-Садовой, ул. Демократической, ул. Ташкентской, Московскому шоссе.

- №7 "Ст. м. "Победа" - Стадион "Солидарность Самара Арена". Трамвай проследует по ул. Победы, ул. Ставропольской, ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова, Московскому шоссе.

- №25 "Безымянская ТЭЦ - Стадион "Самара Арена". Трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, ул. Советской, ул. Ташкентской, Московскому шоссе.

Интервал всех маршрутов составит 15 минут.

Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки "Ул. Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона, а на автобусном маршруте №295 - до остановки "Агропарк".

По окончании матча дополнительные автобусы №№ 1, 26, 34, 41, 47, 67 будут подаваться на остановку "Алма-Атинская" рядом с "Мерседес-Центром", а на остановке с противоположной стороны будут поданы автобусы маршрутов №№ 1 и 67.

По окончании матча (с 20:30 до 22:30) дополнительно подойдут трамваи №№ 22 и 24.

Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме.

Все парковки для болельщиков на личном транспорте работают без ограничений.

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