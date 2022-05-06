В регионе с 25 мая установят запрет на посещение лесов

С 25 мая по 14 июня включительно в Самарской области будет установлен запрет на посещение лесов. Соответствующий приказ регионального минлесхоза опубликован на сайте правительства.

Запрет подразумевает исключение пребывания в лесах граждан, въезд транспорта, а также проведение любых видов работ на отдельных участках Ново-Буянского лесничества, где будет осуществляться применение инсектицида в целях санитарной безопасности.

В связи с этим в указанный период на участках проведения лесозащитных работ будет запрещено пасти скот, собирать грибы, ягоды и лекарственные травы.

На расстоянии 300 и 500 метров от мест проведения работ будут установлены информационные аншлаги с предупреждением, дороги перекроют шлагбаумами, планируются работа КПП и патрулирование лесов.