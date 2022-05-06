Самарская область примет военно-исторический лагерь "Страна Героев"

Впервые летом 2022 г. на территории Самарской области развернется военно-исторический лагерь "Страна Героев". Это проект Российского военно-исторического общества. О том, какие военно-патриотические проекты реализуются в регионе и как будет организована работа в рамках нового проекта - лагеря "Страна Героев", рассказали на пресс-конференции 5 мая.
Заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области Александр Фетисов напомнил историю зарождения и развития военно-исторического общества.
"Общество возрождено указом президента РФ и имеет достаточно высокий статус. Если говорить о Самарской области, то региональное отделение общества существует с 2014 года. Сегодня с полной уверенностью можно говорить о его состоятельности. Область не только присоединяется к реализации федеральных инициатив, но и выступает генератором идей и проектов. Одним из таких проектов является "Парад Памяти", ставший визитной карточкой региона и одним из крупнейших патриотических проектов нашей страны. Это и уникальный проект "Самарское Знамя", который вышел на международный уровень", - отметил зампред областного правительства.
Одним из крупнейших федеральных проектов, реализуемых в текущем году на территории Самарской области, является военно-исторический лагерь "Страна Героев". Губерния вошла в число пяти регионов страны, получивших почетное право реализации данной программы.
В период летних каникул гостеприимную Самарскую землю посетят дети и подростки из разных уголков России.
"Безусловно, опыт проведения подобного рода мероприятий показывает в первую очередь заинтересованность ребят, проживающих в Приволжском федеральном округе, но уже сейчас к нам поступают заявки со всей страны, включая и Дальневосточный федеральный округ. Интерес связан и с созданной современной инфраструктурой объекта, и с интересной развивающей программой, подготовленной совместно с Российским военно-историческим обществом", - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
Стать участниками лагеря могут дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет включительно, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте странагероев.рф, заполнить заявку, представить всю необходимую информацию, а также загрузить в портфолио дипломы, грамоты и мотивационное письмо. Заявку могут подать дети, их родители или официальные представители.
Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе. Участниками четырех смен лагеря станут всего 1000 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Из них порядка 500 - самарские ребята. На время пребывания в лагере участников ждет развивающая программа по таким направлениям, как "Защитники", "Хранители Истории", "Волонтеры Победы", "Медиа Победы", а также историко-патриотический курс "Военная история России", курс социального проектирования "Мой патриотический проект", занятия по физической подготовке и спорту. С помощью опытных инструкторов ребята научатся работать в команде, проявлять лидерские качества.
Местом проведения лагеря выбран молодежный центр "Лесная сказка", расположенный в живописном месте Кинельского района Самарской области. Отметим, что подготовка региона к такому значимому событию началась еще в прошлом году. Сегодня "Лесная сказка" соответствует требованиям и обеспечена всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания детей и освоения интересной образовательной программы. В настоящее время это один из лучших по инфраструктуре региональных объектов среди детских оздоровительных учреждений.
Участие в Лагере является бесплатным. Каждый кандидат может подать заявку один раз: только в один лагерь и только на одно направление. Прием заявок на I смену завершится 21 мая 2022 года.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !