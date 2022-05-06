Самарская область примет военно-исторический лагерь "Страна Героев"

Впервые летом 2022 г. на территории Самарской области развернется военно-исторический лагерь "Страна Героев". Это проект Российского военно-исторического общества. О том, какие военно-патриотические проекты реализуются в регионе и как будет организована работа в рамках нового проекта - лагеря "Страна Героев", рассказали на пресс-конференции 5 мая.

Заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области Александр Фетисов напомнил историю зарождения и развития военно-исторического общества.

"Общество возрождено указом президента РФ и имеет достаточно высокий статус. Если говорить о Самарской области, то региональное отделение общества существует с 2014 года. Сегодня с полной уверенностью можно говорить о его состоятельности. Область не только присоединяется к реализации федеральных инициатив, но и выступает генератором идей и проектов. Одним из таких проектов является "Парад Памяти", ставший визитной карточкой региона и одним из крупнейших патриотических проектов нашей страны. Это и уникальный проект "Самарское Знамя", который вышел на международный уровень", - отметил зампред областного правительства.

Одним из крупнейших федеральных проектов, реализуемых в текущем году на территории Самарской области, является военно-исторический лагерь "Страна Героев". Губерния вошла в число пяти регионов страны, получивших почетное право реализации данной программы.

В период летних каникул гостеприимную Самарскую землю посетят дети и подростки из разных уголков России.

"Безусловно, опыт проведения подобного рода мероприятий показывает в первую очередь заинтересованность ребят, проживающих в Приволжском федеральном округе, но уже сейчас к нам поступают заявки со всей страны, включая и Дальневосточный федеральный округ. Интерес связан и с созданной современной инфраструктурой объекта, и с интересной развивающей программой, подготовленной совместно с Российским военно-историческим обществом", - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Стать участниками лагеря могут дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет включительно, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте странагероев.рф, заполнить заявку, представить всю необходимую информацию, а также загрузить в портфолио дипломы, грамоты и мотивационное письмо. Заявку могут подать дети, их родители или официальные представители.

Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе. Участниками четырех смен лагеря станут всего 1000 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Из них порядка 500 - самарские ребята. На время пребывания в лагере участников ждет развивающая программа по таким направлениям, как "Защитники", "Хранители Истории", "Волонтеры Победы", "Медиа Победы", а также историко-патриотический курс "Военная история России", курс социального проектирования "Мой патриотический проект", занятия по физической подготовке и спорту. С помощью опытных инструкторов ребята научатся работать в команде, проявлять лидерские качества.

Местом проведения лагеря выбран молодежный центр "Лесная сказка", расположенный в живописном месте Кинельского района Самарской области. Отметим, что подготовка региона к такому значимому событию началась еще в прошлом году. Сегодня "Лесная сказка" соответствует требованиям и обеспечена всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания детей и освоения интересной образовательной программы. В настоящее время это один из лучших по инфраструктуре региональных объектов среди детских оздоровительных учреждений.

Участие в Лагере является бесплатным. Каждый кандидат может подать заявку один раз: только в один лагерь и только на одно направление. Прием заявок на I смену завершится 21 мая 2022 года.