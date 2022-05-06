Список улиц, которые перекроют в центре Самары для празднования Дня Победы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В центре Самары ограничат движение в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области