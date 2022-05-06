Список улиц, которые перекроют в центре Самары для празднования Дня Победы

В центре Самары ограничат движение в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
С 8:00 до 13:00 7 мая будет ограничено движение:
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;
- по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;
- по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева;
- по ул. Некрасовской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева;
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;
- по ул. Чапаевской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской;
- по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской;
- по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской
- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Уьяновской.
С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая нельзя будет проехать:
- по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;
- по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
- по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
- по ул. Молодогвардейской от пер. Репина до ул. Красноармейской.
С 22:00 8 мая до 23:59 9 мая закроют Красноармейскую и Вилоновскую улицы от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе.
С 6:00 до 23:59 9 мая ограничат движение:
- по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;
- по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;
- по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;
- по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.
С 6:00 до 15:00 9 мая будут перекрыты:
- ул. Вилоновская от ул. Самарской до ул. Галактионовской;
- ул. Ульяновская от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
- Студенческий переулок от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
- ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта;
- ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;
- Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Полевой;
- ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;
- ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновской до ул. Маяковского;
- ул. Галактионовская от ул. Ленинградской до ул. Ярмарочной.
С 6:00 до 18:00 9 мая нельзя будет проехать по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Полевой.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !