Организаторы "Бессмертного полка" предупреждают об ответственности за возможные провокации

Всероссийская акция "Бессмертный полк" в Самарской области спустя два пандемийных года вновь пройдет 9 мая в очном формате сразу после военного парада, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Самаре участники шествия стартуют в 11:00 и пройдут по ул. Молодогвардейской через площадь имени Куйбышева до ул. Маяковского. Формирование колонны "Бессмертного полка" будет организовано по ул. Молодогвардейской на пересечении с ул. Некрасовской. Присоединиться к шествию по ходу движения колонны не получится. Пропуск будет организован централизованно через пункты КПП, которые откроются с 08:00.

В этом году в Самарской области и по всей России будет организована повышенная безопасность во время шествия. Портрет каждого участника акции осмотрят на входе. Организаторы акции напоминают: за осквернение памяти советских солдат, за реабилитацию нацизма в РФ установлена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафов до трех миллионов рублей.

Особое внимание по требованиям безопасности предъявляется и к проведению акции в онлайн-режиме. До 7 мая продолжается отбор заявок, работают сразу несколько групп волонтеров: специалисты "горячей линии", модераторы и историки.

"В этом году проходит жесткая модерация. Проверяются 100% заявок на предмет недопустимых вещей (например, нацистских знаков или представителей соответствующих организаций). Если у специалистов возникают какие-то сомнения, заявка отдается на рассмотрение историкам", - рассказала руководитель Самарского регионального штаба "Бессмертный полк России" Светлана Прилепская.

Светлана Прилепская почеркнула, что в Самаре будут приняты серьезные меры безопасности. Она предостерегла от провокаций и предупредила о неотвратимости наказания за подобные действия.

"Память всегда должна быть. "Бессмертный полк" - это чрезвычайно важное мероприятие. Человек, который не вспоминает о своих корнях, о подвигах своего народа, остается без Отечества. Все потомки, взяв в руки портрет своего предка, сливаются воедино на шествии. Только так, с гордостью и памятью, можно чтить подвиги наших дедов и прадедов. Это же важно, чтобы по улицам и площадям прошлись те, кто не успел в свое время отпраздновать Победу. Это вопрос исторической памяти и причастности нас всех к этому великому дню", - подчеркнула Светлана Прилепская.

Полиция напоминает: в случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обратиться к ближайшему наряду полиции или по телефону 112, или в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области, т. 8(846)278-22-22.