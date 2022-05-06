Из-за ремонта теплотрассы в Самаре ограничат движение на ул. Рабочей

В Самаре ограничат движение на ул. Рабочей из-за ремонта теплотрассы.

Ограничение будет действовать с 1:00 10 мая до 6:00 14 мая на пересечении улиц Самарской и Рабочей.

В это время автобусы №№ 2, 23, 41, 46, 47 будут следовать по скорректированной схеме.