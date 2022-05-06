9 мая в Самаре ограничат движение для проезда автобусов на кладбища

В понедельник, 9 мая, в Самаре организуют автобусные перевозки к городским кладбищам. Для этого ограничат движение.

Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00 на следующих участках:

- по ул. Авроры от ул. Партизанской до ул. Мориса Тореза;

- по ул. Аэродромной от ул. Энтузиастов до ул. Волгина;

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Для желающих попасть к городским кладбищам будет восемь специальных маршрутов:

- 4к Пос. Управленческий - кладбище "Лесное";

- 27к Площадь им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";

- 36д Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";

- 36ю Автодорога Самара - Оренбург (кладбище "Южное") - кладбище "Рубежное";

- 63э Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";

- 67к Пос. Мехзавод - кладбище "Лесное";

- 77д Хлебная площадь - Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");

- 129э Автостанция "Аврора" - Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").

Стоимость проезда та же, что и в обычном муниципальном транспорте. Работают все льготы, действующие на территории города.

Первые рейсы отправятся в 7:00 (за исключением маршрута №36ю - эти автобусы стартуют в 7:25). Отправление последних рейсов в направлении кладбищ - в 15:00 (за исключением маршрута №36ю - последний автобус уходит к кладбищу в 15:42). Отправление последних рейсов с кладбищ варьируется с 15:16 до 15:42.

При необходимости время работы автобусных маршрутов будет продлено.