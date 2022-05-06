9 мая в Самаре ограничат движение для проезда автобусов на кладбища

В понедельник, 9 мая, в Самаре организуют автобусные перевозки к городским кладбищам. Для этого ограничат движение.
Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00 на следующих участках:
- по ул. Авроры от ул. Партизанской до ул. Мориса Тореза;
- по ул. Аэродромной от ул. Энтузиастов до ул. Волгина;
- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Для желающих попасть к городским кладбищам будет восемь специальных маршрутов:
- 4к Пос. Управленческий - кладбище "Лесное";
- 27к Площадь им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";
- 36д Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";
- 36ю Автодорога Самара - Оренбург (кладбище "Южное") - кладбище "Рубежное";
- 63э Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";
- 67к Пос. Мехзавод - кладбище "Лесное";
- 77д Хлебная площадь - Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");
- 129э Автостанция "Аврора" - Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").
Стоимость проезда та же, что и в обычном муниципальном транспорте. Работают все льготы, действующие на территории города.
Первые рейсы отправятся в 7:00 (за исключением маршрута №36ю - эти автобусы стартуют в 7:25). Отправление последних рейсов в направлении кладбищ - в 15:00 (за исключением маршрута №36ю - последний автобус уходит к кладбищу в 15:42). Отправление последних рейсов с кладбищ варьируется с 15:16 до 15:42.
При необходимости время работы автобусных маршрутов будет продлено.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !