ЗАГСы Самарской области в период празднования Дня Победы будут работать по особому графику

Стал известен график работы органов ЗАГС Самарской области в период празднования Дня Победы.

7 мая, в субботу, территориальные органы ЗАГС Самарской области с режимом работы со вторника по субботу будут осуществлять государственную регистрацию по всем типам актов гражданского состояния в обычном режиме.

8 мая, в воскресенье, регистрацию рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства), смерти, совершение иных юридически значимых действий) проведут:

Отдел ЗАГС Куйбышевского района г.о.Самара

Отдел ЗАГС Советского района г.о. Самара

Отдел ЗАГС Комсомольского района г.о. Тольятти

Отдел ЗАГС г.о. Сызрань

Отдел ЗАГС г.о.Чапаевск

9 мая, в понедельник, - праздничный день, прием граждан не осуществляется.

10 мая, во вторник, регистрацию рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства), смерти, совершение иных юридически значимых действий) проведут:

Отдел ЗАГС Октябрьского района г.о. Самара

Отдел ЗАГС Промышленного г.о. Самара

Отдел ЗАГС г.о. Жигулевск

Отдел ЗАГС г.о. Новокуйбышевск

Отдел ЗАГС м.р. Ставропольский

Отдел ЗАГС г.о. Похвистнево

Государственные услуги предоставляются по экстерриториальному принципу (без привязки к регистрации по месту жительства).

С 11 мая 2022 года (среда) территориальные органы ЗАГС Самарской области будут осуществлять государственную регистрацию по всем типам актов гражданского состояния в обычном режиме.

Адреса, телефоны и режим работы указаны на сайте управления ЗАГС Самарской области zags.samregion.ru/category/terra/ в разделе "Отделы ЗАГС".

В помещениях территориальных органов ЗАГС необходимо соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования - социальную дистанцию и использование масок.