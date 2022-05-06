В Самаре прошел музыкально-патриотический марафон "ZаРоссию"

Этот марафон стартовал еще 12 апреля в Твери и охватил 30 городов России, завершившись 5 мая в Самаре на площади Куйбышева. Каждый концерт тура включал выступления местных коллективов и известных на всю страну исполнителей. В Самаре хедлайнерами стали Виктория Дайнеко, группа "Фабрика", Дмитрий Харатьян и "Рондо" во главе с Александром Ивановым.

Вход был свободным, и, несмотря на будний день, к шести вечера самая большая площадь Европы была уже заполнена зрителями самых разных возрастов. Многие из них были с флагами России, а кто-то — с шарфиками с надписью "Своих не бросаем".

Начался концерт с гимна России и выступления председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. "В страшном сне не могло присниться, что ростки нацизма вновь прорастут у самых священных рубежей нашей Родины, в некогда братском государстве, но, к сожалению, сегодня это уже не страшный сон, а страшная правда, — сказал он. — Представьте, к нам в регион прибыли сотни детей (в числе вынужденным переселенцев — прим. ВН), которые даже не знают, что такое жизнь без ежедневных бомбежек, обстрелов. И сегодня наши вооруженные силы выполняют свой воинский долг в ходе военной операции для того, чтобы такое больше не повторилось в нашей истории, чтобы подарить мир! Я уверен, что мы добьемся победы, и на поле сражений, и в экономической войне, которая развязана против нас. И сегодня, как никогда, нужна поддержка тех ребят, которые находятся на поле боя. Давайте вместе пожелаем им силы, мужества, военной удачи и быстрее вернуться домой!".

Самарцев впечатлили трогательные стихотворения на злобу дня в исполнении актрисы Ольги Ершовой, которые сопровождались видеорядом страшных событий в Донецке и Луганске. Затем выступили самарские исполнители: Алена Азарова, группы "Лаборатория музыки" и "Вместе".

После началось самое интересное — выступления хедлайнеров. На самарской сцене спели Виктория Дайнеко, трио "Фабрика", Дмитрий Харатьян и группа "Рондо". Зрители тепло встретили артистов — пели вместе с ними популярные песни, размахивали флагами, согревались танцами в этот прохладный вечер.

"Я люблю свою страну, я люблю своего президента и считаю, чем больше таких патриотических марафонов, тем лучше", — отметила после выступления Виктория Дайнеко.

Участницы "Фабрики" задорно исполнили шесть песен, пританцовывая в платьях под русско-народный стиль, а после выступления сказали, что на сцене даже не заметили, что холодно, ведь самарские зрители встретили их очень тепло.

"Патриотизм — это любовь к своей Родине, истории, своим истокам, — наперебой говорили девушки из "Фабрики" после выступления. — Большая честь участвовать в таком концерте. Мы стараемся творчеством поддержать наших солдат. Приятно, что Самара очень горячо нас встретила, хотя на улице очень холодно. На сцене адреналин шарашил так, что холода не замечали. Радостно видеть танцующих, поющих людей".

Народный артист России Дмитрий Харатьян на сцене и пел, и общался, и вдохновлял самарцев. Пожалуй, главной и самой символичной песней вечера стала "Не вешать нос" из фильма "Гардемарины, вперёд!".

"Патриотизм для меня — это когда судьба и Родина едины, — сказал Дмитрий Харатьян. — А встречи со зрителями в таких крупных городах для меня очень важны, потому что людей нужно поддержать духовно, морально, творчески. Важно, чтобы люди чувствовали уверенность, поддержку и радовались вместе с нами приходу весны. В Самаре прохладно, но мы согревались песнями".

Завершил концерт Александр Иванов и группа "Рондо" с хитами "Московская осень" и "Боже, какой пустяк". "Мы с Димой (Харатьяном — прим. ВН) всегда были за Россию. Победа будет за нами, с нами Господь", — сказал Александр Иванов журналистам.

Финал марафона оказался не менее патриотичным, чем его начало: под песню Олега Газманова "Россия" зрители осветили площадь фонариками смартфонов, а затем прогремел салют.

"Я приехала на концерт сразу после работы и ничуть не пожалела. Некоторые жалуются, мол, зря в будний день сделали мероприятие, но, по-моему, время вполне удобное. И концерт хороший, мне очень все понравилось!", — поделилась своим мнением одна из зрительниц.