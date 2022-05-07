В Красноярском районе увековечили память росгвардейца, погибшего на Украине

На фасаде школы поселка Волжский Красноярского района установили мемориальную доску с именем ефрейтора Максима Пустозвонова. Военнослужащий Росгвардии, разведчик, радиотелефонист подразделения специального назначения героически погиб 27 февраля во время специальной операции на Украине. Указом президента России он награжден Орденом Мужества.
Вместе с юнармейцами символический полог с мемориальной доски сняла и сестра ефрейтора Пустозвонова, Ксения. Под звуки военного оркестра прошли воспитанники местного юнармейского отряда "Патриот", костяк которого составляют учащиеся школы.
"Сегодня имя Максима, нашего земляка и героя, встанет в один ряд с именами двух других выпускников школы — Героя Советского Союза Анатолия Мельникова и полного кавалера Ордена Славы Анатолия Цыбарева. К слову, наш земляк, младший лейтенант Анатолий Мельников, получил звание Героя в далеком 1944 году, в ходе освобождения Черкасской области. Ему было столько же, сколько и Максиму. И я желаю воспитанникам нашей школы быть достойными памяти защитников Отечества", - отметил в своем выступлении глава поселка городского типа Волжский, представитель Совета ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка Виталий Фадин.
В ближайшее время на территории поселка появится современный физкультурно-спортивный комплекс, который будет носить имя военнослужащего Росгвардии Максима Пустозвонова. Решение об этом принял глава региона Дмитрий Азаров. Максим с самого детства активно занимался спортом и являлся игроком молодежного состава "Крыльев Советов".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !