16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области прошел конкурс патриотической песни "Vиват, Россия!" В Красноярском районе увековечили память росгвардейца, погибшего на Украине В Самаре прошел музыкально-патриотический марафон "ZаРоссию" Вузам Самарской области в 2023/2024 учебном году выделено более 12,2 тыс. бюджетных мест ЗАГСы Самарской области в период празднования Дня Победы будут работать по особому графику

Общество

В Самарской области прошел конкурс патриотической песни "Vиват, Россия!"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По инициативе руководителя фракции "Единая Россия" в заксобрании региона Александра Живайкина в регионе прошел конкурс патриотической песни "Vиват, Россия!", приуроченный к 77-й годовщине Великой Победы.

6 мая, в канун 77-й годовщины Великой Победы отдать дань уважения беспримерному подвигу наших солдат в парк "Победы" пришли представители администрации Кинеля, Кинельского и Волжских районов, Советского внутригородского района, сотрудники силовых структур, учащиеся школ и вузов, ветераны труда.

С особым трепетом собравшиеся слушали выступление участника битвы под Сталинградом полковника Сергея Алёхина. Будучи 15-летним подростком он ушел на фронт. В ходе сражений проявил себя как смелый воин, за что был награжден Орденом Красной Звезды.

"Низкий поклон ветеранам за то, что защищали нашу Родину на фронте, в заводских цехах, за то, что не жалея себя ковали нашу великую Победу над фашизмом. Вы и сейчас в строю — занимаетесь патриотическим воспитанием нашей молодежи. Сегодня наша задача — объединиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным за нашу единую Россию!" — подчеркнул руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ областного парламента Александр Живайкин. Он отметил, что молодые люди должны знать героические страницы истории России, брать пример с наших замечательных ветеранов, чтобы стать достойными гражданами нашей великой страны.

После официальной части мероприятия всех собравшихся в парке ждал увлекательный концерт, исполненный коллективами из нескольких районов нашей области — лауретами конкурса патриотической песни "Vivat, Россия". На протяжении месяца  социальные сети депутата Живайкина стали виртуальной сценой для прекрасных коллективов, солистов и дуэтов и просто неравнодушных к песне и Родине жителей нашей области. Более 200 заявок для участия в конкурсе патриотической песни были обработаны строгим жюри.

Еще одной изюминкой торжественного мероприятия стало кулинарный конкурс "Полевая кухня Победы". На восьми столах готовили солдатскую гречневую кашу с тушенкой, делали бутерброды с салом и предлагали на дегустацию авторитетному жюри и угощали всех зрителей концерта. После всесторонней оценки вкусовых качеств блюда и артистической презентации своего коллектива жюри определило победителей. Первое место присуждено команде "Волжская дружина" Волжского района.

Торжественная программа и кулинарное шоу никого не оставило равнодушным. Зрители бурно болели за свои команды, пели с творческими коллективами песни военных лет и смогли отведать сытную солдатскую кашу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5