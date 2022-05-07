В Самарской области прошел конкурс патриотической песни "Vиват, Россия!"

По инициативе руководителя фракции "Единая Россия" в заксобрании региона Александра Живайкина в регионе прошел конкурс патриотической песни "Vиват, Россия!", приуроченный к 77-й годовщине Великой Победы.
6 мая, в канун 77-й годовщины Великой Победы отдать дань уважения беспримерному подвигу наших солдат в парк "Победы" пришли представители администрации Кинеля, Кинельского и Волжских районов, Советского внутригородского района, сотрудники силовых структур, учащиеся школ и вузов, ветераны труда.
С особым трепетом собравшиеся слушали выступление участника битвы под Сталинградом полковника Сергея Алёхина. Будучи 15-летним подростком он ушел на фронт. В ходе сражений проявил себя как смелый воин, за что был награжден Орденом Красной Звезды.
"Низкий поклон ветеранам за то, что защищали нашу Родину на фронте, в заводских цехах, за то, что не жалея себя ковали нашу великую Победу над фашизмом. Вы и сейчас в строю — занимаетесь патриотическим воспитанием нашей молодежи. Сегодня наша задача — объединиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным за нашу единую Россию!" — подчеркнул руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ областного парламента Александр Живайкин. Он отметил, что молодые люди должны знать героические страницы истории России, брать пример с наших замечательных ветеранов, чтобы стать достойными гражданами нашей великой страны.
После официальной части мероприятия всех собравшихся в парке ждал увлекательный концерт, исполненный коллективами из нескольких районов нашей области — лауретами конкурса патриотической песни "Vivat, Россия". На протяжении месяца социальные сети депутата Живайкина стали виртуальной сценой для прекрасных коллективов, солистов и дуэтов и просто неравнодушных к песне и Родине жителей нашей области. Более 200 заявок для участия в конкурсе патриотической песни были обработаны строгим жюри.
Еще одной изюминкой торжественного мероприятия стало кулинарный конкурс "Полевая кухня Победы". На восьми столах готовили солдатскую гречневую кашу с тушенкой, делали бутерброды с салом и предлагали на дегустацию авторитетному жюри и угощали всех зрителей концерта. После всесторонней оценки вкусовых качеств блюда и артистической презентации своего коллектива жюри определило победителей. Первое место присуждено команде "Волжская дружина" Волжского района.
Торжественная программа и кулинарное шоу никого не оставило равнодушным. Зрители бурно болели за свои команды, пели с творческими коллективами песни военных лет и смогли отведать сытную солдатскую кашу.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !