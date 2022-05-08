В центре Самары запретят торговать алкоголем 9 мая

Правительство Самарской области опубликовало постановление о полном запрете на розничную продажу алкоголя в историческом центре Самары 9 мая.
Запрет на продажу спиртного будет действовать с 08:00 до 23:00 в границах следующих улиц:
- Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской, от дома № 1 до № 21 по нечетной стороне и от дома № 2а до № 26 по четной стороне);
- Галактионовской (от Ленинградской до Вилоновской, от дома № 37 до № 145 по нечетной стороне и от дома № 36 до № 102а по четной стороне);
- Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской, от дома № 1к1 до № 41а по нечетной стороне и от дома № 2а до № 30 по четной стороне);
- Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской, от дома № 177 до № 181 по нечетной стороне и от дома № 176 до № 210 по четной стороне);
- Молодогвардейской (от Ленинградской до Студенческого переулка, от дома № 1 до № 151 по нечетной стороне и от дома № 74 до № 202 по четной стороне);
- Максима Горького (от Красноармейской до Вилоновской, от дома № 1 до № 131б по нечетной стороне).
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !