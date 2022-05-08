В Самаре 9 мая будет тепло и возможен дождь

В День Победы, 9 мая, в Самаре синоптики прогнозируют теплую погоду, но местами может пройти дождь, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".
Ночью, с 8 на 9 мая, в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер Северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха 2…7 °C.
Днем воздух прогреется до 14…19 °C, ветер усилится до 7…12 м/с, местами может пройти небольшой дождь.
Во вторник, 10 мая, синоптики обещают дождливую погоду. Ночью столбик термометра опустится до 4...9 °C, ветер северо-восточный, северный, 3...8 м/с. Днем разогреется до 12...17 °C, ветер сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 7...12 м/с. В прогнозе также небольшой дождь.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !