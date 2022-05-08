В Самаре 9 мая будет тепло и возможен дождь

В День Победы, 9 мая, в Самаре синоптики прогнозируют теплую погоду, но местами может пройти дождь, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Ночью, с 8 на 9 мая, в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер Северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха 2…7 °C.

Днем воздух прогреется до 14…19 °C, ветер усилится до 7…12 м/с, местами может пройти небольшой дождь.

Во вторник, 10 мая, синоптики обещают дождливую погоду. Ночью столбик термометра опустится до 4...9 °C, ветер северо-восточный, северный, 3...8 м/с. Днем разогреется до 12...17 °C, ветер сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 7...12 м/с. В прогнозе также небольшой дождь.