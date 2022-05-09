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Общество

На фасаде корпуса Самарского политеха появилась мемориальная доска Советского информационного бюро

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 мая на фасаде шестого корпуса университета на ул. Галактионовская, 141 появилась мемориальная композиция. Она увековечила работу Советского информационного бюро в Куйбышеве в 1941–1942 гг.

Фото: Пресс-центр СамГТУ

Основной задачей ведомства во время Великой Отечественной войны было составление сводок о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении. В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Самарского политеха Дмитрий Быков, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, кинодраматург, издатель, руководитель медиа-холдинга "Самарские судьбы" Виталий Добрусин.

"Сообщения Совинформбюро, замирая, слушала вся страна — о начале и ходе войны и, конечно, о великой Победе, — отметил Дмитрий Быков. — Мы гордимся своей историей и эту гордость несем в наших сердцах. Среди политеховцев и сейчас есть орденоносцы и боевые офицеры, и я уверен, что новое поколение, которое придет на смену нам, так же твердо будет стоять на русской земле и охранять ее".

Александр Хинштейн подчеркнул, что Куйбышев — это не просто точка на карте страны, а одно из мест, где ковалась Победа. И пребывание в нашем городе аппарата главного информационного ведомства страны — тому подтверждение.

"Совинформюбюро — один из важнейших инструментов в той войне, — сказал он. — Каждый день люди по всей России узнавали о том, что происходит на фронте: о новых подвигах, о новых победах и, к сожалению, о горечи поражений".

Мемориальную композицию создали специалисты центра литейных технологий Самарского политеха под руководством декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина. Ее основу составляет доска, выполненная литьем из бронзы. На ней располагается надпись: "В этом здании в 1941–1942 годах работало Советское информационное бюро, внесшее неоценимый вклад в Победу". Для усиления эмоционального эффекта в композицию добавлена точная копия уличного репродуктора времен Великой Отечественной войны.

Уникальный исторический документ, подтверждающий пребывание в военное время аппарата Совинформбюро в здании, которое занимает сегодня наш вуз, обнаружил в фондах Государственного архива РФ доцент кафедры "Философия и социально-гуманитарные науки" Виктор Федотов.

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