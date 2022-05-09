В Самаре после салюта 9 мая пустят дополнительный общественный транспорт

В понедельник, 9 мая, в Самаре общественный транспорт будет работать в усиленном режиме - от площади Куйбышева после праздничных мероприятий и салюта поедут дополнительные автобусы и трамваи, сообщили в городской администрации.
Транспорт будет ожидать пассажиров на улице Самарской между ул. Красноармейской и Льва Толстого. Жители смогут уехать домой на автобусах № 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67 сразу после фейерверка. Отправление — по мере заполнения салона.
Кроме того, вечером развозить пассажиров будут и трамваи № 3, 5, 20, 22. Транспорт проследует с интервалом в 5-10 минут.
Напомним, что празднование 77-й годовщины Великой Победы в Самаре завершится салютом, который пройдет после 22:00 на 1-й очереди набережной и площади Куйбышева.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !