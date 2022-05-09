В Самаре после салюта 9 мая пустят дополнительный общественный транспорт

В понедельник, 9 мая, в Самаре общественный транспорт будет работать в усиленном режиме - от площади Куйбышева после праздничных мероприятий и салюта поедут дополнительные автобусы и трамваи, сообщили в городской администрации.

Транспорт будет ожидать пассажиров на улице Самарской между ул. Красноармейской и Льва Толстого. Жители смогут уехать домой на автобусах № 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67 сразу после фейерверка. Отправление — по мере заполнения салона.

Кроме того, вечером развозить пассажиров будут и трамваи № 3, 5, 20, 22. Транспорт проследует с интервалом в 5-10 минут.

Напомним, что празднование 77-й годовщины Великой Победы в Самаре завершится салютом, который пройдет после 22:00 на 1-й очереди набережной и площади Куйбышева.