Мемориальная доска Совинформбюро, парад Победы, Бессмертный полк и улыбки ветеранов

9 мая в Самаре на площади имени Куйбышева было тепло и трогательно - в присутствии ветеранов состоялся военный парад в честь 77-й годовщины Победы

Военный парад для Самары - мероприятие традиционное, но каждый год особенно торжественное. История военных парадов началась в нашем городе еще в далеком 1941-м. Напомним, Куйбышев, наряду с Москвой и Воронежем, стал одним из трех городов, где 7 ноября 1941 года состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Тогда, как и сейчас, он прошел на площади имени Куйбышева.

Тайна раскрыта

Задолго до начала парада вокруг самой большой площади Европы стали собираться люди: кто-то спешил на трибуны, кто-то готовился к участию в шествии Бессмертного полка. А в это время на фасаде шестого корпуса Политехнического университета (ул. Галактионовская, 141) со стороны улицы Вилоновской ректор СамГТУ Дмитрий Быков, депутат Госдумы Александр Хинштейн и кинодраматург Виталий Добрусин открыли мемориальную доску Совинформбюро. Именно здесь, в корпусе вуза, в 1941-1942 годах располагался аппарат Советского информационного бюро.

"О том, что здесь было Совинформбюро, долгие годы никто не знал. Сам факт нахождения в Куйбышеве такого важного учреждения был тайной, - отметил Александр Хинштейн. - Сейчас тайна раскрыта, и мы хотим, чтобы о ней узнали жители и гости Самары. Роль Совинформбюро сложно недооценить. По сути, голос Юрия Левитана - это голос Победы, голос, которого все ждали, чтобы узнать новости с фронта. Не случайно Гитлер считал Левитана своим личным врагом. Открывая эту мемориальную доску, мы еще раз хотим подчеркнуть значение города Куйбышева в истории страны и Великой Отечественной войне. Отмечу, что доска изготовлена силами Политехнического университета. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем Победы и в первую очередь пожелать здоровья нашим фронтовикам, которых, к сожалению, становится все меньше".

"Священная дата"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перед началом парада лично поздравил каждого ветерана, пожал им руки и немного пообщался с ними. "Сегодня святой день для каждого россиянина. Мы преклоняемся перед подвигом поколения победителей", - сказал Дмитрий Азаров.

Начался парад с мелодии песни "Священная война". Под нее на площадь вышла знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы, которое было доверено нести инженеру командного пункта капитану Антону Якушкину. За его плечами - участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Командующий парадом - заместитель начальника штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Евгений Гуфраев объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю.

С 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, зрителей, заполнивших трибуны, и всех жителей региона поздравил Дмитрий Азаров. "9 Мая - священная для каждого из нас дата, - сказал он с трибуны. - Это день, который наполняет сердце радостью и болью, горечью бесчисленных потерь и великой гордостью за силу, мужество и стойкость героического поколения победителей. Самарская земля проводила на фронт более полумиллиона своих сыновей и дочерей. Почти половина из них не вернулись с фронта. Вечная память нашим героям!" За свои подвиги 233 наших земляка удостоились звания Героев Советского Союза, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Губернатор отметил, что память о героях жива в каждой семье, где есть свои герои войны. Кто-то воевал на фронте, кто-то трудился в тылу. Каждый внес свой вклад в Победу.

"Парад нам необходим"

В самом параде на площади имени Куйбышева участвовало около двух тысяч человек - военные, представители МВД, Росгвардии, МЧС, других силовых ведомств, юнармейцы и кадеты. По главной площади губернии прошли действующие воинские подразделения, в рядах которых - кавалеры орденов и медалей, отличники боевой подготовки - гордость Вооруженных Сил России! Всего в военном параде приняли участие 28 парадных расчетов, составленных из числа военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и силовых структур. С почетных мест в первом ряду за происходящим наблюдали ветераны войны, труженики тыла, дети фронта.

Также по площади имени Куйбышева прошла механизированная колонна, включающая 27 образцов вооружения и техники. Первым на площадь выехал легендарный танк Т-34 - боевая машина образца 1941 года, самый известный советский танк и один из самых героических символов войны. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года.

Затем вышла колонна боевой техники, находящейся на вооружении войск Центрального военного округа. Возглавил механизированную колонну командир радиорелейной роты 91 бригады управления капитан Петр Артемьев. В составе механизированной колонны прошли реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", пусковые установки ракетного комплекса "ИСКАНДЕР-М", боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А.

В День Победы в Самаре был запланирован и воздушный парад, который некоторые самарцы могли видеть на генеральной репетиции 7 мая, но из-за погодных условий его отменили. Зато впервые на Параде в Самаре прошел плац-концерт сводного военного оркестра Самарского гарнизона, подготовленный по инициативе военных дирижеров майора Вячеслава Ворушилова и капитана Александра Минаева. Оркестр исполнил марш военного дирижера, композитора, организатора и руководителя первых советских военных оркестров Семена Чернецкого "Родной Донбасс".

В завершение парада жителям и гостям Самары показали 62 единицы военно-исторической техники: раритетные машины, пушки, автомобиль медпомощи проехались по площади. А затем вышел Бессмертный полк. Сотни людей с портретами своих героев прошли по площади. "Бессмертный полк - это прекрасная акция, дань памяти наших предков. Мы с удовольствием принимаем в ней участие", - сказала одна из участниц.

"Этот день, я считаю, празднует вся страна. А патриотическое воспитание поможет достичь победы сейчас и освободить народы Донбасса и Луганска, - сказал после парада почетный председатель Самарского регионального отделения общероссийской организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. - Сегодня я получил много звонков с поздравлениями, потому что я дважды отвоевал в Афганистане и 2,5 года - на Кавказе (дважды награжден орденам Красного Знамени и Красной Звезды. - Прим. Волга Ньюс). Знакомых много, они звонят через каждые пять минут. И я тоже всех поздравляю с праздником Победы, самым радостным праздником! Наш народ всегда отмечал Победу ликованием и празднованием - это правильно, это память о погибших и уважение к тем, кто совершил подвиг. Это нужно помнить и проводить такие праздники всегда. Парад нам необходим!"

Вечером праздник продолжится концертом на площади Куйбышева и салютом.