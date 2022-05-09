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Общество

Трансляция "Бессмертного полка онлайн" с 10 утра доступна всем регионам и продлится сутки

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 10:00 по местному времени в России стартовал "Бессмертный полк онлайн". В этом году его было решено провести в дополнение к традиционному шествию "Бессмертного полка", так как в приграничных с территорией Украины населенных пунктах шествия в очном формате не могут быть проведены в связи с желтым уровнем опасности.

Кроме того, не во всех зарубежных странах люди, чтущие память героев Великой Отечественной войны, имеют возможность выйти на улицы и пройти в строю "Бессмертного полка" с портретами своих ветеранов.

"Бессмертный полк онлайн" позволяет отдать дать уважения своему поколению победителей вне зависимости от места проживания. В течение 10 дней принимались заявки для онлайн-шествия, каждая из них проходила модерацию. Более 1,2 млн анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу онлайн-шествия.

Все они идут в едином строю "Бессмертного полка онлайн' по Красной площади. Трансляцию можно смотреть на странице онлайн-шествия https://2022.polkrf.ru/ и в социальных сетях "Одноклассники" (https://ok.ru/polkrussia) и "ВКонтакте" (https://vk.com/polk_russia) - в сообществах "Бессмертного полка" России - и в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.

Карточка размещенного ветерана подсвечивается цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю. Также при просмотре "Бессмертного полка онлайн" можно добавлять тематические стикеры, нажимать на каждую карточку героя и знакомиться с размещенной его родными историей.

Партнерами "Бессмертного полка онлайн" выступают VK, Сбер и СберМобайл, ВОД "Волонтеры Победы".

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