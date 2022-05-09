Трансляция "Бессмертного полка онлайн" с 10 утра доступна всем регионам и продлится сутки

В 10:00 по местному времени в России стартовал "Бессмертный полк онлайн". В этом году его было решено провести в дополнение к традиционному шествию "Бессмертного полка", так как в приграничных с территорией Украины населенных пунктах шествия в очном формате не могут быть проведены в связи с желтым уровнем опасности.
Кроме того, не во всех зарубежных странах люди, чтущие память героев Великой Отечественной войны, имеют возможность выйти на улицы и пройти в строю "Бессмертного полка" с портретами своих ветеранов.
"Бессмертный полк онлайн" позволяет отдать дать уважения своему поколению победителей вне зависимости от места проживания. В течение 10 дней принимались заявки для онлайн-шествия, каждая из них проходила модерацию. Более 1,2 млн анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу онлайн-шествия.
Все они идут в едином строю "Бессмертного полка онлайн' по Красной площади. Трансляцию можно смотреть на странице онлайн-шествия https://2022.polkrf.ru/ и в социальных сетях "Одноклассники" (https://ok.ru/polkrussia) и "ВКонтакте" (https://vk.com/polk_russia) - в сообществах "Бессмертного полка" России - и в онлайн-кинотеатре Okko.
Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.
Карточка размещенного ветерана подсвечивается цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю. Также при просмотре "Бессмертного полка онлайн" можно добавлять тематические стикеры, нажимать на каждую карточку героя и знакомиться с размещенной его родными историей.
Партнерами "Бессмертного полка онлайн" выступают VK, Сбер и СберМобайл, ВОД "Волонтеры Победы".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !