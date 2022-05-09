В Самаре на площади Куйбышева 9 мая выступит Денис Майданов

В Самаре на праздничном концерте, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступит заслуженный артист России, певец, поэт и композитор Денис Майданов. Он выйдет на сцену в 20:30.

Денис Майданов известен своими патриотическими песнями, посвященными России. Его часто приглашают на концерты в честь государственных праздников, на парады и общественные акции. Он неоднократно выступал перед военнослужащими в Сирии. В одном из последних интервью Денис Майданов сказал, что артист должен быть патриотом, ведь в этой стране живут его дети, родители, здесь он работает, здесь его зритель.

"Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Ну, если только эта страна — не твой бизнес, а твоя душа и твое сердце в другой стране", — отметил он.

В своей группе ВКонтакте Денис Майданов поздравил соотечественников с Днем Победы: "9 Мая — это святой и светлый праздник памяти тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, кто своей несгибаемой стойкостью и несокрушимым духом боролись за лучшую жизнь и наше будущее! Летят года, сменяются поколения, взгляды и мировые устои, но Великая Победа — это символ гордости, доблести и героизма нашего народа, навсегда в наших сердцах и нашей истории!"

Напомним, 9 мая в 18:00 в Самаре на площади Куйбышева начался праздничный концерт с участием академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева и других творческих коллективов.

В завершении Дня Победы грянет салют после 22:00. Залпы салюта и фейерверка запустят в районе первой очереди набережной и с площади Куйбышева.

Прямая трансляция праздничного вечернего концерта с площади Куйбышева и фейерверка будет вестись в паблике "Самарская область" ВКонтакте.