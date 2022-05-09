В Самаре на площади Куйбышева 9 мая выступит Денис Майданов

В Самаре на праздничном концерте, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступит заслуженный артист России, певец, поэт и композитор Денис Майданов. Он выйдет на сцену в 20:30.
Денис Майданов известен своими патриотическими песнями, посвященными России. Его часто приглашают на концерты в честь государственных праздников, на парады и общественные акции. Он неоднократно выступал перед военнослужащими в Сирии. В одном из последних интервью Денис Майданов сказал, что артист должен быть патриотом, ведь в этой стране живут его дети, родители, здесь он работает, здесь его зритель.
"Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Ну, если только эта страна — не твой бизнес, а твоя душа и твое сердце в другой стране", — отметил он.
В своей группе ВКонтакте Денис Майданов поздравил соотечественников с Днем Победы: "9 Мая — это святой и светлый праздник памяти тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, кто своей несгибаемой стойкостью и несокрушимым духом боролись за лучшую жизнь и наше будущее! Летят года, сменяются поколения, взгляды и мировые устои, но Великая Победа — это символ гордости, доблести и героизма нашего народа, навсегда в наших сердцах и нашей истории!"
Напомним, 9 мая в 18:00 в Самаре на площади Куйбышева начался праздничный концерт с участием академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева и других творческих коллективов.
В завершении Дня Победы грянет салют после 22:00. Залпы салюта и фейерверка запустят в районе первой очереди набережной и с площади Куйбышева.
Прямая трансляция праздничного вечернего концерта с площади Куйбышева и фейерверка будет вестись в паблике "Самарская область" ВКонтакте.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !