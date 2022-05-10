Ведущий Евгений Юраков: "Было искреннее желание быть вместе в этот святой для всех россиян день"

Ведущий самарского концерта к Дню Победы Евгений Юраков рассказал об атмосфере праздника, который был организован на площади имени Куйбышева в этот день.

"Сколько киловатт света и децибелов музыки было - сказать затрудняюсь, но это было грандиозно! Публика не отпускала артистов, " - поделился ведущий.

9 мая на площади Куйбышева собрались десятки тысяч зрителей, чтобы в течение нескольких часов увидеть и услышать со сцены выступления областных творческих коллективов и лучших российских исполнителей.

Концертная программа была составлена так, чтобы люди не забывали о сохранении исторической памяти о тех, кто воевал за нашу Родину. Эта память - главное оружие в борьбе с поднимающим голову нацизмом.

Евгений Юраков отметил, что на площади чувствовалось невероятное притяжение между зрителями, самарцы давно так не объединялись. "И это не просто потому, что горожане соскучились по массовым праздникам, - это было искреннее желание быть вместе в этот святой для всех россиян день", - отметил Евгений Юраков и добавил, что публика была благодарна организаторам концерта и артистам.

Погода вечером была идеальная: большая часть людей осталась на площади до самого конца мероприятия. "Отличная вечерняя погода, как на заказ фирменный самарский закат. И музыка, песни, которые проникали в самое сердце. Вся площадь подпевала, не замечая времени. А в конце, как и обещали после 10 часов вечера, погремел грандиозный салют", - поделился впечатлениями Евгений Юраков.

Автор-исполнитель Денис Майданов стал хедлайнером концерта, он обратился к самарцам со сцены: "Огромное счастье и честь - поздравлять вас с великим праздником, с Днем Победы! Низкий поклон всем ветеранам, детям войны. Спасибо всем, кто создал наше сегодняшнее будущее!"

Зрители не хотели отпускать артистов академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, которые впервые вышли на сцену на площади имени Куйбышева. "Выступать здесь - высший восторг и счастье", - поделился впечатлениями руководитель ансамбля Виктор Елисеев.

Для одного из лучших концертов в честь Дня Победы ансамбль привез специальную программу, посвященную защитникам Отчества. "Мы счастливы, что выступаем на такой площадке, многие самарцы здесь, и мы с ними как будто в едином порыве слились", - подчеркнул Елисеев.

Отдельно отметим, что видеть концерт и салют на площади Куйбышева могли все желающие - в социальных сетях и на канале "Самара24" велась его прямая трансляция.