В Самаре ожидается ураганный ветер

На среду, 11 мая, синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Метеорологи предупреждают, что днем местами по региону ожидается сильный юго-западный ветер до 15-20 м/с.

В такую погоду спасатели МСЧ России рекомендуют находиться дома или на работе - главное, в укрытии. От мощных порывов ветра могут упасть тяжелые конструкции, деревья, оборваться провода.

Водителям в условиях плохой видимости нужно быть крайне осторожными, пропускать пешеходов и соблюдать скоростной режим.

Синоптики предупредили самарцев и о резких перепадах температуры воздуха. К концу недели ожидается тепло, но вскоре столбики термометров снова покажут невысокие значения.

Также 11 мая в область нагрянет настоящий шторм из березовой пыльцы. Облако будет крайне опасно для тех, кто страдает сезонной аллергией.