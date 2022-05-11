В Самаре прошел автопробег "Все для фронта! Все для Победы!" от Радио Рекорд Самара

7 мая 2022 года Радио Рекорд Самара и Куйбышевская Железная дорога провели автопробег "Все для фронта! Все для Победы!". Колонна автомобилей прошла от Поволжского музея железнодорожной техники до парка 30-летия Победы.
В музее на месте регистрации участники могли посмотреть экспозиции поездов, ретроавтомобилей и оружия времен ВОВ. Со сцены звучали песни и стихи военной эпохи в исполнении Самарского художественного театра. Работала полевая кухня. Каждый участник получил специальную автонаклейку с названием автопробега "Все для фронта! Все для Победы!".
Колонна в несколько десятков автомобилей проехала по знаковым местам Безымянки — района, который сформировался летом 1941 года, после того как в город были эвакуированы авиазаводы и другие промышленные предприятия из европейской части СССР. Участники проехали мимо Аллеи Славы, Триумфальной арки, посетили памятник "Самолет-штурмовик Ил-2". Финальной точкой пробега стал парк 30-летия Победы и возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь".
Автопробег "Все для фронта! Все для Победы!" проводится с целью повышения гражданской активности, патриотического, духовного и нравственного воспитания молодежи и популяризацию интереса к истории и национальному подвигу народов страны во время Великой Отечественной войны 1941–1945гг.
Фото с мероприятия можно посмотреть в группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара https://vk.com/album-9173984_282526083.
Радио Рекорд Самара — филиал "Выбери Радио" в Самаре. Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "RadioLa 96.3FM", "Русский Хит".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !