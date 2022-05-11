В Самаре прошел автопробег "Все для фронта! Все для Победы!" от Радио Рекорд Самара

7 мая 2022 года Радио Рекорд Самара и Куйбышевская Железная дорога провели автопробег "Все для фронта! Все для Победы!". Колонна автомобилей прошла от Поволжского музея железнодорожной техники до парка 30-летия Победы.

В музее на месте регистрации участники могли посмотреть экспозиции поездов, ретроавтомобилей и оружия времен ВОВ. Со сцены звучали песни и стихи военной эпохи в исполнении Самарского художественного театра. Работала полевая кухня. Каждый участник получил специальную автонаклейку с названием автопробега "Все для фронта! Все для Победы!".

Колонна в несколько десятков автомобилей проехала по знаковым местам Безымянки — района, который сформировался летом 1941 года, после того как в город были эвакуированы авиазаводы и другие промышленные предприятия из европейской части СССР. Участники проехали мимо Аллеи Славы, Триумфальной арки, посетили памятник "Самолет-штурмовик Ил-2". Финальной точкой пробега стал парк 30-летия Победы и возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь".

Автопробег "Все для фронта! Все для Победы!" проводится с целью повышения гражданской активности, патриотического, духовного и нравственного воспитания молодежи и популяризацию интереса к истории и национальному подвигу народов страны во время Великой Отечественной войны 1941–1945гг.

Фото с мероприятия можно посмотреть в группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара https://vk.com/album-9173984_282526083.

Радио Рекорд Самара — филиал "Выбери Радио" в Самаре. Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "RadioLa 96.3FM", "Русский Хит".