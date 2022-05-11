Самарский университет им. Королева увеличит бюджетный прием абитуриентов на IT-специальности на 15%

Самарский университет им. Королева в этом году более чем на 15% увеличит бюджетный прием абитуриентов на IT-специальности и откроет пять новых образовательных программ по направлениям искусственного интеллекта.

В числе пяти новых программ обучения — две программы бакалавриата "Искусственный интеллект и компьютерные науки" и "Прикладная математика и программирование" и три программы магистратуры — "Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении", "Науки о данных" и "Системы искусственного интеллекта".

Обучающиеся освоят наиболее популярные языки программирования, научатся проектировать системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения, обрабатывать сверхбольшие объемы данных и создавать цифровые модели различных процессов.