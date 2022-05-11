В Самаре пройдет выставка яхт и катеров

С 13 по 15 мая на территории и в акватории яхт-клуба "Ласточка" под эгидой журнала Motor Boat & Yachting Russia, при информационной поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области пройдет третья выставка яхт и катеров на воде Samara Boat Show 2022.

Крупнейшая и единственная в Поволжье выставка соберет представителей ведущих отечественных производителей катеров и лодок, которые представят маломерные суда длиной от 5 до 15 метров. Их продукция зарекомендовала себя не только в ходе тест-драйвов, но и в реальных условиях эксплуатации по всей России.

В рамках данного мероприятия состоится презентация скоростного речного судна типа "Валдай", который будет осуществлять регулярные пассажирские и заказные туристические перевозки в Самарской области уже летом 2022 года.

Кроме того, у посетителей будет возможность поближе познакомиться с яхтами и по предварительной записи поучаствовать в тест-драйвах, которые пройдут в акватории Волги.

В береговой экспозиции можно будет увидеть и приобрести товары и услуги премиального сегмента, а также оборудование для лодок и технику для водных видов спорта и отдыха на воде.

Особое внимание организаторы Samara Boat Show уделят деловой и развлекательной составляющей: посетители и участники боат-шоу смогут подробно узнать о законодательных нововведениях ГИМС, а также испытать в деле самые интересные водные "игрушки".

Программа выставки яхт и катеров на воде Samara Boat Show 2022:

14.00 — выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).

14.45 — прибытие представителей туроператорских компаний

15.00 — презентация представителям туроператорских компаний выставки и скоростного речного судна типа "Валдай".

16.00 — начало деловой программы.

18.00 — завершение деловой программы, закрытие работы выставочной части.

18.30 — выступление почетных гостей, фуршет.

19.35 — розыгрыш призов и подарков от партнеров.

20.00 — торжественный фейерверк.

22.00 — прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).