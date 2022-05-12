Глава управления минлесхоза Самарской области попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия

Руководителя управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства минлесхоза Самарской области Владимира Самаркина уволили в связи с утратой доверия. Данные об этом появились в соответствующем федеральном реестре.

Владимир Самаркин ранее попал под уголовное дело о получении взятки. Кроме него оперативники ФСБ задержали сотрудника Троицкого лесничества. В отношении лесника представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 1 декабря 2021 г. лесничий Троицкого участкового лесничества Рачейского лесничества как посредник получил от директора ООО 100 тыс. рублей. Из них 50 тысяч он передал руководителю - сотруднику департамента лесного хозяйства. Вознаграждение предназначалось за несоставление акта "секвестра" за несоблюдение сроков вывозки и уборки места хранения приобретенной древесины.

По данным декларации о доходах, Самаркин заработал в 2020 г. 1,44 млн рублей, в 2019 г. — 1,27 млн рублей. Он декларировал несколько земельных участков и гаражей, садовый домик, квартиру в 79,3 кв. м и объект незавершенного строительства.

Расследование уголовного дела уже закончили, материалы передали на разбирательство в суд.