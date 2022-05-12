Глава управления минлесхоза Самарской области попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия

Руководителя управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства минлесхоза Самарской области Владимира Самаркина уволили в связи с утратой доверия. Данные об этом появились в соответствующем федеральном реестре.
Владимир Самаркин ранее попал под уголовное дело о получении взятки. Кроме него оперативники ФСБ задержали сотрудника Троицкого лесничества. В отношении лесника представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, 1 декабря 2021 г. лесничий Троицкого участкового лесничества Рачейского лесничества как посредник получил от директора ООО 100 тыс. рублей. Из них 50 тысяч он передал руководителю - сотруднику департамента лесного хозяйства. Вознаграждение предназначалось за несоставление акта "секвестра" за несоблюдение сроков вывозки и уборки места хранения приобретенной древесины.
По данным декларации о доходах, Самаркин заработал в 2020 г. 1,44 млн рублей, в 2019 г. — 1,27 млн рублей. Он декларировал несколько земельных участков и гаражей, садовый домик, квартиру в 79,3 кв. м и объект незавершенного строительства.
Расследование уголовного дела уже закончили, материалы передали на разбирательство в суд.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.