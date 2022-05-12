16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава управления минлесхоза Самарской области попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия В Самаре на совещании с участием Сергея Степашина обсудили модернизацию ЖКХ Ирина Титова: Меры поддержки позволили предпринимателям региона сохранить работников и предприятия Самарский регион принял участие во Всероссийском совещании по итогам прохождения отопительного сезона Профессиональные союзы региона положительно оценивают работу правительства Самарской области в условиях пандемии

Облправительство Власть и политика

Глава управления минлесхоза Самарской области попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководителя управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства минлесхоза Самарской области Владимира Самаркина уволили в связи с утратой доверия. Данные об этом появились в соответствующем федеральном реестре.

Владимир Самаркин ранее попал под уголовное дело о получении взятки. Кроме него оперативники ФСБ задержали сотрудника Троицкого лесничества. В отношении лесника представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 1 декабря 2021 г. лесничий Троицкого участкового лесничества Рачейского лесничества как посредник получил от директора ООО 100 тыс. рублей. Из них 50 тысяч он передал руководителю - сотруднику департамента лесного хозяйства. Вознаграждение предназначалось за несоставление акта "секвестра" за несоблюдение сроков вывозки и уборки места хранения приобретенной древесины.

По данным декларации о доходах, Самаркин заработал в 2020 г. 1,44 млн рублей, в 2019 г. — 1,27 млн рублей. Он декларировал несколько земельных участков и гаражей, садовый домик, квартиру в 79,3 кв. м и объект незавершенного строительства.

Расследование уголовного дела уже закончили, материалы передали на разбирательство в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5