Проект из Самарской области стал победителем по итогам конкурса "Россия — футбольная страна!"

Состоялось подведение итогов национального этапа Всероссийского смотра-конкурса проектов массового футбола "Россия — футбольная страна!" сезона 2021/2022, проводимого Российским футбольным союзом.

По результатам национального этапа победителем в номинации "Лучший проект для женщин и девочек" стал проект "Женская сборная СГСПУ по футболу". Автор проекта — Джамиль Шарипов.

Основная деятельность проекта направлена на развитие женской футбольной команды СГСПУ, а также на реализацию мероприятий по популяризации футбола среди женской аудитории в Самаре и Самарской области.

Самарская областная федерация футбола поздравляет Джамиля Шарипова и команду СГСПУ с заслуженной победой.