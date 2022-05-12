Дмитрий Азаров призвал муниципальные власти бороться за права своих граждан

В четверг, 12 мая, в Самаре прошел 17-й съезд Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". В его работе принял участие губернатор Дмитрий Азаров и представители всех 37 городских округов и районов.

В ходе мероприятия обсудили основные итоги деятельности Ассоциации в прошедшем году, а также рассмотрели актуальные вопросы и предложения для повышения качества работы органов местного самоуправления в регионе.

Перед началом работ Совета Дмитрий Азаров выразил соболезнования главе сельского поселения Шигоны Шигонского района Наталье Афанасьевой. Ее сын, капитан Дмитрий Афанасьев, погиб в ходе специальной военной операции. Губернатор заверил, что государство сделает все необходимое для помощи и поддержки семьи воина. Память героя-земляка почтили минутой молчания.

Открывая работу Совета, Дмитрий Азаров подчеркнул важность и значение муниципального уровня власти.

"Считаю и буду считать МСУ самым важным уровнем власти, потому что именно вы ближе всего к людям, вы яснее видите их нужды и непосредственно влияете на качество их жизни. Это очень ответственная, сложная, но самая нужная работа — помогать людям, исполняя важнейшие государственные задачи. Спасибо вам за вашу работу", — поблагодарил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил важность работы Ассоциации, где участники получают возможность систематизировать опыт многих муниципалитетов, выявлять наиболее острые общие проблемы и вырабатывать рекомендации для их системного решения.

"Правительство Самарской области видит в вашем лице надежных товарищей, партнеров в нашей общей работе на благо жителей Самарской области, — заверил губернатор. — Мы действительно показываем командную работу в последние годы. И уверен, что только такая работа может приводить к результатам по развитию нашего региона, повышению уровня благосостояния его жителей, которое и является нашей с вами первоочередной задачей".

Перед всеми органами власти — от местных до федеральных — стоит общая задача по развитию страны, укреплению экономики, социальной сферы, улучшению качества жизни людей, подчеркнул глава региона. А действенными инструментами для достижения этих целей являются в первую очередь приоритетные национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Путиным.

"Реализовать все задуманное по-настоящему эффективно можно только вместе, скоординированными действиями всех уровней власти и управления. В интересах граждан мы обязаны работать как единая команда. Ведь людей, в принципе, не интересует, кто и за что отвечает, они ожидают решения проблем от власти в целом, как института, как системы управления. И это правильно!", — заявил Дмитрий Азаров, напомнив, что такой подход сегодня закреплен законодательно: в конце прошлого года вступил в силу Федеральный Закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", в котором определено, что и органы государственной власти, и органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти и взаимодействуют для наиболее эффективного решения задач в интересах населения.

"Это значит, что ответственность перед людьми у нас теперь тоже общая, неделимая. Для каждого руководителя — она конечно и персональная. Каждый из нас на своей территории — представитель Российского государства, и в полной мере отвечает за решение жизненных вопросов, которые возникают у людей. Больше не придется кивать на то, что это не наша компетенция — надо настойчиво бороться за права граждан, убеждать, требовать и добиваться результата. А самое главное — системно работать на достижение результата. Еще раз хочу вас заверить, что и мои усилия, и правительства региона нацелены на всестороннюю помощь вам в этой работе", — обратился к участникам съезда губернатор.

Безусловно, сегодня в связи с обострением геополитической обстановки перед всей системой публичной власти, в том числе, и перед органами местного самоуправления, возникают новые, специфические, но чрезвычайно важные задачи.

"Сегодня, когда против нашей страны развернута полномасштабная экономическая и информационная война, необходима консолидация вокруг политического лидера — Президента, вокруг наших вековых ценностей и принципов. Пришло время заново вспомнить историю страны, героизм наших предков, героизм нынешних защитников Отечества. Сегодня они продолжают славное дело защиты нашей страны, всего мира от нацизма", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил: задача властей в этот непростой период — обеспечить военным крепкий, надежный, преданный, сплоченный тыл и максимально консолидировать усилия для преодоления угроз и вызовов.

Ключевыми направлениями работы являются поддержка экономики, поддержание уровня доходов граждан, в первую очередь семей с детьми, сохранение занятости.

На сегодня ситуация на рынке труда остается стабильной. На конец апреля число зарегистрированных безработных держится на допандемийном уровне, при этом количество свободных вакансий более чем в 3,5 раза больше. Ведется активная работа, реализуется ряд задач по развитию Особой экономической зоны. Дополнительный импульс этой работе придадут новая железнодорожная ветка, строительство Обхода Тольятти со 100 км федеральной трассы и мостом через Волгу. Сейчас время решать государственные задачи, подчеркнул губернатор.

Об основных итогах деятельности Ассоциации муниципальных образований Самарской области рассказала председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", глава Самары Елена Лапушкина. Она сообщила, что в прошлом году в регионе было немало сделано для социально-экономического развития муниципальных территорий: благодаря нацпроектам построено свыше 40 объектов — школ, домов культуры, детских садов, больниц, водоводов и дорог, благоустроены сотни дворов. Много социально значимых проектов было реализовано благодаря губернаторской программе "Содействие". Муниципалитеты активно поддерживают реализацию инициатив населения на местном уровне.

"От имени Ассоциации хочу поблагодарить Вас за помощь муниципальным образованиям в этот непростой период, позвольте нам и в дальнейшем рассчитывать на вашу поддержку", — обратилась к губернатору председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".

В ходе форума лучших муниципальных работников наградили почетными знаками и наградами.

Почетным знаком Губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" были награждены глава Хворостянского района Виктор Махов и глава Похвистневского района Юрий Рябов.

Глава Шенталинского района Александр Лемаев получил Почетное звание "Заслуженный работник органов местного самоуправления Самарской области".

Почетной грамотой губернатора Самарской области были отмечены референт главы по общим вопросам администрации Елховского района Елена Лисичкина.

Благодарность губернатора Самарской области получили заведующая сектором молодежной политики управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Шигонского района Галина Кибалюк, первый заместитель главы Клявлинского района Петр Климашов, замглавы администрации с. п. Новоборское Борского района Наталья Климина, ведущий специалист - главный экономист управления культуры и молодежной политики администрации Кинеля Людмила Кулькова.

Почетным знаком Общероссийского конгресса муниципальных образований за заслуги в развитии МСУ была награждена Елена Лапушкина.