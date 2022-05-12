Губернатор обсудил с многодетными семьями вопросы развития региона

В четверг, 12 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне Международного дня семьи провел традиционную встречу с многодетными семьями губернии, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, получить отклики о мерах поддержки, услышать инициативы и предложения, направленные на развитие региона.
В начале встречи губернатор акцентировал внимание на том, что материнство, семья и детство — высшие приоритеты российского государства, которые находятся под защитой основного закона — Конституции России и в центре внимания государственной политики.
Сейчас в регионе работает более 30 мер поддержки, получателями которых являются около 90 тысяч семей с детьми. На их реализацию было выделено 17,5 млрд рублей. Он добавил, что одна из эффективных мер поддержки — это социальный контракт.
На повышение качества жизни семей с детьми направлены и национальные проекты, инициированные президентом страны. "Важнейшие из них по оценкам самих людей, проживающих в Самарской области, — "Демография", "Здравоохранение", "Образование". Они призваны, в том числе, повысить уровень рождаемости, благосостояния семей с детьми, вырастить здоровое, образованное поколение, я надеюсь, настоящих патриотов нашей великой и прекрасной Родины, — подчеркнул губернатор. — Я уверен, что дружная семья является залогом единой и великой России. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе жили представители разных народов, много больших, счастливых семей".
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за поддержку традиционных семейных ценностей, за воспитание здорового, образованного подрастающего поколения. "Впечатляет и тот факт, что многие воспитывают не только родных, но и приемных детей, к которым относятся как к родным, принимают такое же теплое и сердечное участие в их воспитании. Огромное вам за это спасибо, — обратился к собравшимся глава региона. — Для вас нет чужих детей. Очень надеюсь, что наша встреча даст импульс для многих молодых семей равняться на вас, набираться терпения, опыта и уважения, а любовь, уверен, есть в каждой семье".
Губернатор также обратил внимание на патриотическое воспитание детей, особенно в современных условиях, когда многие страны пытаются переписать историю. "Фактически в отношении нашей страны развязана экономическая война и информационная, направленная, в первую очередь, на наших самых юных граждан — на детей, подростков, которые еще не имеют твердого стержня убежденности, до конца не понимают, что такое добро и зло, хорошо и плохо, что такое настоящая любовь к Родине. Уверен, в ваших семьях это понимание у них есть с самого нежного возраста. Ваши опыт, мудрость бесценны", — отметил Дмитрий Азаров.
Во время встречи жители региона выступили со своими идеями и предложениями. Так, Евгений и Светлана Елсуковы из Безенчукского района предложили поддержать педагогов, занимающихся военно-патриотическим воспитанием детей, в том числе — развитием юнармейского движения, где Самарская область стала лидером в стране. "Необходимо поощрять, стимулировать педагогов для того, чтобы они работали с молодежью, воспитывали патриотов родной земли, России", — отметил глава семьи.
Глава региона согласился с Евгением Елсуковым и обратил внимание, что заслугами многих педагогов патриотическая работа в нашем регионе сегодня приводится в пример многим другим. "Благодарность таким энтузиастам лишней не бывает. Мы непременно их поощрим и посмотрим, как поддержать на постоянной основе", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Многодетная спортивная семья из Отрадного Равиля и Елены Сулеймановых, которые за 29 лет супружеской жизни воспитали четверых детей, предложила проводить в регионе большие семейные спортивные праздники.
"В Самарской области проходит множество соревнований по различным видам спорта. Мы хотим предложить проведение спортивного фестиваля для многодетных семей, в котором бы принимали участие все: и родители, и дети, их бабушки и дедушки. У нас очень много людей, которые любят и занимаются спортом", — предложили Равиль и Елена.
"Хорошее предложение. Считаю, что его нужно обязательно реализовать, — отреагировал губернатор.
Во время встречи звучали вопросы и предложения по предоставлению земельных участков для многодетных семей, доступности дополнительного образования для детей в малых селах, транспортной доступности удаленных территорий от райцентров и городов, по созданию современных модельных библиотек, общественных пространств и многие другие.
В завершении встречи Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на все сложности, в том числе связанные с несправедливыми санкциями в отношении России, все социальные обязательства по поддержке жителей региона, в том числе многодетных семей, будут выполнены в полном объеме.
"Очень надеюсь, что многодетных семей станет больше, а государство будет оказывать постоянную помощь. Уверен, что меры поддержки будут только расширяться, — отметил губернатор и поздравил многодетные семьи с наступающим праздником. — Спасибо, что вы есть на самарской земле".
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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