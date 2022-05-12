В Тольятти задержан водитель, сбивший на переходе ребенка и скрывшийся

В четверг 12 мая в Тольятти, водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 15:55 по ул. Л. Яшина, в районе дома 14 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, не опасные для жизни и был госпитализирован в лечебное учреждение.
Водитель же с места происшествия скрылся. Однако примерно через три часа, полицейские, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение автомобиля и водителя. Им оказался 38-летний житель Тольятти.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, выясняется наличие в его организме запрещённых веществ",- сообщили в пресс- службе областного полицейского Главка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...