16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти задержан водитель, сбивший на переходе ребенка и скрывшийся На трассе Самара - Волгоград пострадал водитель КамАЗа, в который въехал BMW Женщина-водитель на Lada Vesta сбила пенсионерку на дороге в Бугуруслан В Самаре столкнулись Lada Kalina и Great Wall В Красноярском районе погиб водитель Lada, столкнувшийся с дорожными ограждениями

ДТП Происшествия

В Тольятти задержан водитель, сбивший на переходе ребенка и скрывшийся

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг 12 мая в Тольятти, водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 15:55 по ул. Л. Яшина, в районе дома 14 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, не опасные для жизни и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Водитель же с места происшествия скрылся. Однако примерно через три часа, полицейские, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение автомобиля и водителя. Им оказался 38-летний житель Тольятти.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, выясняется наличие в его организме запрещённых веществ",- сообщили в пресс- службе областного полицейского Главка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5