В Тольятти задержан водитель, сбивший на переходе ребенка и скрывшийся

В четверг 12 мая в Тольятти, водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 15:55 по ул. Л. Яшина, в районе дома 14 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, не опасные для жизни и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Водитель же с места происшествия скрылся. Однако примерно через три часа, полицейские, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение автомобиля и водителя. Им оказался 38-летний житель Тольятти.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, выясняется наличие в его организме запрещённых веществ",- сообщили в пресс- службе областного полицейского Главка.