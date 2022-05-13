На трассе под Тольятти грузовик встал на дыбы

В пятницу, 13 мая, под Тольятти в ДТП попал водитель грузовика Scania. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 3:30, в районе 3 км дороги Тольятти — Ягодное автомобилист поехал, забыв опустить кузов, и врезался в бетонную конструкцию моста.

Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, в результате чего грузовик встал на дыбы. Кабина поднялась вверх.

Как уточнили в пресс-службе областной полиции, грузовик получил механические повреждения, но водитель не пострадал.