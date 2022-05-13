На трассе под Тольятти грузовик встал на дыбы

В пятницу, 13 мая, под Тольятти в ДТП попал водитель грузовика Scania. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 3:30, в районе 3 км дороги Тольятти — Ягодное автомобилист поехал, забыв опустить кузов, и врезался в бетонную конструкцию моста.
Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, в результате чего грузовик встал на дыбы. Кабина поднялась вверх.
Как уточнили в пресс-службе областной полиции, грузовик получил механические повреждения, но водитель не пострадал.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...