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Банк "Открытие": налоговые поступления в марте показали высокий рост за счет нефтегазовых доходов

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Налоговые поступления в бюджет в марте существенно выросли вопреки беспрецедентному санкционному давлению, составив 2,8 трлн руб., что на 50% выше показателя марта 2021 г. и на 4,4% февраля с устранением сезонности.

Рост поступлений обусловлен увеличением нефтегазовых доходов до 1,2 трлн руб., составивших 43% совокупных налоговых поступлений в марте по сравнению с 21% в марте 2021 г. Поддержку нефтегазовым доходам оказали высокие цены на энергоносители — средняя цена на нефть марки Urals превысила в марте 9,2 тыс. руб./барр. против 4,5 тыс. руб./барр., заложенных в бюджет на 2022 год. Сохранению высокого уровня доходов бюджета способствовал и нефтегазовый маневр, благодаря которому основную долю нефтегазовых поступлений стал обеспечивать НДПИ — налог от добычи нефти, а не ее экспорта. В марте, согласно отчету Росстата, годовой темп роста объемов добычи нефти и газа закрепился вблизи февральского уровня на уровне +7% г/г, в месячном выражении рост составил 10,1% м/м.

В целом, высокие нефтегазовые доходы — это критически важный источник финансирования расходов бюджета в условиях дорогих заимствований на рынке и ожидаемого роста расходов в 2022 г. В текущем году c учетом антикризисных мер, составляющих, по оценке Счетной палаты, 4 трлн руб., расходы федерального бюджета могут вырасти до 27,7 трлн руб. по сравнению с их плановым снижением на 1,1 трлн руб. до 23,7 трлн руб. Таким образом, при сохранении доходов федерального бюджета на уровне плановых 25 трлн руб. вместо ожидаемого профицита в размере 1,3 трлн руб. сформируется дефицит в размере 2,7 трлн руб. В условиях сложностей с привлечением заемных средств, в этом году дополнительные нефтегазовые доходы с высокой вероятностью будут полностью направлены на финансирование текущих расходов бюджета. В случае их нехватки дефицит может быть с избытком профинансирован за счет расходования средств бюджета на остатках в Банке России и коммерческих банках — около 6 трлн руб. на начало 2022 г.

Антикризисное увеличение расходов Правительство финансирует частично из резервного фонда Правительства, который ежегодно создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий. В бюджете на 2022 г. объем средств фонда был запланирован на уровне 292 млрд руб., однако в апреле и мае он пополнен на 273,4 млрд руб. и 791,6 млрд руб. соответственно. К аналогичным мерам уже прибегали в 2020 г. для единоразовых выплат пенсионерам и семьям с детьми, мер по борьбе с коронавирусом. Тогда же объем резервного фонда достигал рекордной величины в 2,5 трлн руб.

Основной источник пополнения резервного фонда — дополнительные нефтегазовые доходы, составившие в марте 620,5 млрд руб., а с начала года — свыше 1,4 трлн руб. Это позволяет расходовать средства на финансирование текущих расходов бюджета, в то время как бюджетное правило предписывает направлять дополнительные доходы в ФНБ. Однако в условиях форc-мажорных обстоятельств на рынке капитала его действие приостановлено. С учетом сохраняющейся благоприятной — в контексте ситуации — конъюнктуры на нефтегазовом рынке, скорее всего, майское пополнение резервного фонда не последнее.

Как и в 2020 г., средства из фонда будут направлены на социально-значимые цели и поддержку бизнеса, обеспечивающие стабильность экономики в условиях санкций. За счет средств фонда в 2022 г. будут профинансированы выплаты на детей 8-17 лет, совокупная стоимость которых, по оценкам Михаила Мишустина, составила 505 млрд руб., а также закупка бесплатных лекарств для больных коронавирусом и переобучение безработных.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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