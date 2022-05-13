Бесплатный билет на музыкальный фестиваль "САМ.ФЕСТ" можно получить онлайн

11 и 12 июня в Самарской области впервые состоится фестиваль "САМ.ФЕСТ" — мероприятие, главная миссия которого — поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России.

В рамках проекта на сцену стадиона "Солидарность Самара Арена" выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры: Вячеслав Бутусов, The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Олег Митяев, Сергей Бобунец, ARTEMIEV и группа VLNY.

Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо заранее оформить билет на сайте фестиваля samfest.ru или сайте билетного оператора KASSIR.RU (smr.kassir.ru), а также в городских кассах KASSIR.RU.

В целях безопасности и для комфорта зрителей, количество бесплатных билетов строго ограничено, поэтому тем, кто точно планирует посещение фестиваля, стоит получить их уже сейчас. В настоящее время уже четверть билетов нашла своих обладателей, и эта цифра продолжает расти.

Фестиваль "САМ.ФЕСТ" выбрал местом своего проведения стадион "Солидарность Самара Арена" не случайно. Уникальная современная площадка позволит обеспечить максимальный уровень безопасности для массового мероприятия, а развитая инфраструктура прилегающей территории и удобная логистика сделают отдых посетителей комфортным.

В дни фестиваля из разных частей города до стадиона будут курсировать автобусы, трамваи, маршрутки и бесплатные шаттлы. Кроме того, в дни проведения фестиваля на территории "САМ.ФЕСТа" будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны.

Для гостей региона, которые впервые приедут в Самарскую область, будет интересно посмотреть на сам стадион "Солидарность Самара Арена", построенный специально к чемпионату мира 2018 года. Футуристические металлоконструкции, использованные в дизайне арены, делают отсылку к темам космоса и авиационных технологий. Визуальное решение и месторасположение стадиона в наиболее высокой точке города делает его самым заметным спортивным объектом в Самаре и одним из самых необычных и уже узнаваемых в России.

"САМ.ФЕСТ" реализуется с использованием гранта, предоставленного президентским фондом культурных инициатив и проходит при поддержке правительства Самарской области. Организатором мероприятия выступает компания NCA, которая в течение многих лет проводила легендарный фестиваль "Рок над Волгой", ставший визитной карточкой региона.

"У нас очень трепетное отношение к Самаре, поэтому я уверена, что фестиваль "САМ.ФЕСТ" станет особенным, — говорит автор идеи и руководитель проекта Ева Самсонова (NCA). — Фестиваль призван стать новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России. Мы верим в то, что жители Самарской области, которая славится своим культурным музыкальным наследием, полюбят этот фестиваль, а тысячи гостей со всей России увезут с собой самые яркие и незабываемые эмоции о новой традиции, зародившейся в 2022 году на самарской земле!"