В ближайшие дни в Самарской области прогнозируются грозы

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В начале недели над всей европейской территорией России в нижних и средних слоях тропосферы сохранится движение воздушной массы с запада на восток. В связи с этим линии атмосферных фронтов с западных границ России будут перемещаться на восток, принося с собой в Самарскую область небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. Значения ночной температуры воздуха останутся прежними, а в дневные часы при прояснениях воздух будет прогреваться до +13...+19°, сообщает Приволжское УГМС.