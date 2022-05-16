За выходные 141 самарец сел нетрезвым за руль

В ходе рейдовых мероприятий с 13 по 15 мая в Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2550 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 141 водителей. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) допустили 11 водителей.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 354 автомобилиста.

Во время рейдовых мероприятий выявлено 59 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 208 правонарушений со стороны пешеходов и 212 — со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.