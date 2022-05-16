Посетить "Фестивальный городок" и получить бесплатный билет на конкурсные площадки "Студвесны" может каждый

XXX Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. Зрители фестиваля также смогут стать участниками событий юбилейной "Студенческой весны".

Конкурсная программа представляет собой выступление участников по основным направлениям фестиваля. В этом году их 10: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт-направление. Каждое выступление участников юбилейной "Студенческой весны" объединено оригинальной идеей и стилистическим режиссерским решением.

Концерты будут проходить на ключевых площадках города: ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета", КРЦ "Звезда", ДК "Железнодорожников им. А.С.Пушкина", ГБУК "Самарская государственная филармония", ГБУК "Самарский театр юного зрителя "СамАрт", ГБУК "Самарский театр кукол", УК "МТЛ Арена", "Точка кипения" Самарского государственного экономического университета, Самарский университет (корпус на ул. Молодогвардейской, 151).

Посетить концертные программы и насладиться творчеством талантливых студентов смогут все желающие как в офлайн, так и присоединившись к трансляции. Трансляция конкурсных площадок будет осуществляться в социальных сетях в группе "Российская студенческая весна". Также можно посмотреть онлайн-трансляцию "Фестивального городка" в группах "Молодежь Самарской области", "Самарская область", "Российский Союз Молодежи".

Для получения электронного билета необходимо пройти регистрацию на официальном сайте фестиваля по ссылке https://studvesna63.ru/, выбрать любимое конкурсное направление и дату посещения площадки. Электронный билет появится в личном кабинете, его необходимо будет предъявить при входе на мероприятие. Вход бесплатный. Количество билетов ограниченно. Один гость может получить только один билет.

Также в период проведения фестиваля на 2-й очереди Самарской набережной и площади имени Куйбышева ежедневно с 12:00 до 22:30 будет работать "Фестивальный городок". Именно здесь горожане и гости Самары смогут посетить спортивные площадки, музыкальные и хореографическую сцены, лекторий; будут работать инклюзивная площадка, фуд-маркет и маркет сувениров.

"Фестивальный городок" также станет одной из площадок для конкурсных испытаний. Помимо этого, гости фестиваля смогут услышать Dj-сеты от участников инструментального направления, а участники номинации "Стрит-арт" будут создавать арт-объекты прямо на набережной Самары.