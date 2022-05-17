В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Вырастить и воспитать патриота - сегодня эта задача в России актуальна, как никогда. И хотя этот посыл подхватили все образовательные учреждения Самарской области, среди них есть школы, где патриотическое воспитание всегда стояло и стоит на почетном первом месте.
Не просто слова
Школа №1 села Приволжье сегодня по праву может считаться одним из форпостов формирования патриотического сознания у детей и подростков в Самарской губернии.
Важнейшая задача, которую ставят перед собой педагоги, - это возрождение духовных традиций России, формирование в сознании учащихся таких понятий, как Родина, Отечество, родной край, гражданин и патриот.
"Наше государство на современном этапе нуждается в молодом поколении с развитым патриотическим сознанием. Молодежи необходимо прививать гордость за принадлежность к своему народу, воспитывать чувство уважения к национальным святыням и символам, к культурному и историческому прошлому России, к ее славным традициям, а также готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству", - говорит директор школы Светлана Фирсова.
Лозунг "За веру и верность, за доблесть и честь" - для коллектива школы не просто слова, а руководство к действию. Для того чтобы в детских душах пробудить уважение и любовь к Родине, нужны не разовые акции, а системная работа на постоянной основе, уверены педагоги. Поэтому патриотическое воспитание начинается с самого раннего возраста, сопровождает "красной нитью" учеников до порога школы, а главное - охватывает все направления работы с детьми как внутри школы, так и на выездных мероприятиях.
Всего в школе обучается 508 детей, для них организованы два кадетских класса - 3-й и 7-й, а также летний лагерь дневного пребывания "Патриот". В этом сезоне в него уже записались 110 детей, 15 из них планируют заниматься по военно-патриотическому направлению. Школьный военно-патриотический клуб, который входит в общероссийское движение "Юнармия", посещают не только мальчики - среди юнармейцев много девочек.
"Zа мир без нацизма!"
Учащиеся активно "болеют" за российских бойцов с нацизмом на Украине - в рамках акции "Zащитникам Отечества" военным ежедневно отправляются детские письма и рисунки. Чтобы поддержать своих сверстников на территории Донбасса, ребята присоединились к всероссийскому марафону "За честь считали называться русскими" - школьники читали стихотворения великих русских поэтов в знак протеста против попыток запрета национальной культуры за рубежом. Вдобавок для жителей ДНР и ЛНР была собрана гуманитарная помощь.
Кроме стихов, школьники исполняли песни, участвуя во флешмобе детских хоров "Я - гражданин России", а затем на акции "Служу России" вспоминали наиболее яркие моменты и героические имена из истории побед русского оружия.
18 марта в школе отметили воссоединение Крыма с Россией - на торжественной линейке "Крымская Весна" юнармейцам были вручены памятные знаки участников Парада Памяти 2021 года.
22 марта для учащихся 7-8 классов был проведен урок "Информационные технологии, вклад России. Отечественные разработки". В то же время юнармейцы присоединились к своим сверстникам в других городах (символические буквы Z и V были наклеены на школьные окна) и обратились к своим старшим товарищам, которые находятся на Украине, с призывом: "Работайте, братья!"
13 апреля школьный юнармейский отряд "Единство" был удостоен чести стоять вахту памяти на посту №1 - у Вечного огня на площади Славы в Самаре. Традиционно на этот пост заступают школьники, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов области.
В воспитании патриотизма большую роль играет процесс приобщения к боевым традициям русского народа и Вооруженных Сил РФ, подчеркнула Светлана Фирсова. Для ребят проводятся экскурсии, уроки Мужества, встречи с ветеранами и участниками боевых действий, конкурсы военно-патриотической песни. Большое количество часов посвящено участию детей в различных митингах, акциях, парадах и других патриотических мероприятиях.
Усилия педагогов не остаются незамеченными - школа постоянно занимает призовые места в целом ряде проектов: "Демографический кризис: миф или реальность" (1-е место в районе), "Воину-освободителю - благодарные потомки", "Экологическая тропа. Озеро Турбаза" (3-е место на Головкинских чтениях), "Российская символика", "Чистое село" (3-е место в районе), "Родной земли исток" - создание Web-сайта (1-е место в районе), "Аллея учительской славы" (2-е место в округе) и "Наша новая школа" (1-е место в округе).
Играют и учатся
По словам детей, самое интересное в школе - это военно-спортивные игры, среди которых самая известная и любимая - "Зарница Поволжья". В игровой форме юнармейцы всего Приволжского федерального округа соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, в прохождении полосы препятствий, силовой гимнастике, разборке и сборке автомата, в челночном беге, строевой подготовке и в военно-исторической викторине "Ратные страницы истории".
Школа и сама организует праздники - например, "Лыжня Приволжья" в этом году была посвящена 8-й годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополь к России.
Кадетские классы и юнармейцы военно-патриотического клуба "Единство" находятся под постоянной опекой взрослых воинских коллективов. Для ребят организуются военно-полевые сборы, совместные занятия с сотрудниками Госавтоинспекции и другими полицейскими подразделениями.
"Подобные игры положительно влияют на укрепление коллектива класса, способствуют развитию общественной активности детей, формируют качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины", - пояснила директор школы.
Воспитывают любовью и добротой
"Мы видим еще один результат наших усилий по военно-патриотическому воспитанию - дети должны становиться лучше, духовно богаче, должны быть примером для подражания, вести за собой сверстников. В наших кадетских классах у детей своя форма, своя - более строгая - система поощрений и наказаний. На них смотрят ровесники как на положительный пример. Ведь еще Василий Александрович Сухомлинский говорил, что тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с малых лет чувствует себя сыном Отечества, - рассуждает Светлана Фирсова. - И воспитать человека любящим свою землю, свой народ, готовым к защите своей Родины - очень непростая задача. Но она, несомненно, осуществима, если выполнять ее с любовью и добротой".
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.