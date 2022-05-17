В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Вырастить и воспитать патриота - сегодня эта задача в России актуальна, как никогда. И хотя этот посыл подхватили все образовательные учреждения Самарской области, среди них есть школы, где патриотическое воспитание всегда стояло и стоит на почетном первом месте.

Не просто слова

Школа №1 села Приволжье сегодня по праву может считаться одним из форпостов формирования патриотического сознания у детей и подростков в Самарской губернии.

Важнейшая задача, которую ставят перед собой педагоги, - это возрождение духовных традиций России, формирование в сознании учащихся таких понятий, как Родина, Отечество, родной край, гражданин и патриот.

"Наше государство на современном этапе нуждается в молодом поколении с развитым патриотическим сознанием. Молодежи необходимо прививать гордость за принадлежность к своему народу, воспитывать чувство уважения к национальным святыням и символам, к культурному и историческому прошлому России, к ее славным традициям, а также готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству", - говорит директор школы Светлана Фирсова.

Лозунг "За веру и верность, за доблесть и честь" - для коллектива школы не просто слова, а руководство к действию. Для того чтобы в детских душах пробудить уважение и любовь к Родине, нужны не разовые акции, а системная работа на постоянной основе, уверены педагоги. Поэтому патриотическое воспитание начинается с самого раннего возраста, сопровождает "красной нитью" учеников до порога школы, а главное - охватывает все направления работы с детьми как внутри школы, так и на выездных мероприятиях.

Всего в школе обучается 508 детей, для них организованы два кадетских класса - 3-й и 7-й, а также летний лагерь дневного пребывания "Патриот". В этом сезоне в него уже записались 110 детей, 15 из них планируют заниматься по военно-патриотическому направлению. Школьный военно-патриотический клуб, который входит в общероссийское движение "Юнармия", посещают не только мальчики - среди юнармейцев много девочек.

"Zа мир без нацизма!"

Учащиеся активно "болеют" за российских бойцов с нацизмом на Украине - в рамках акции "Zащитникам Отечества" военным ежедневно отправляются детские письма и рисунки. Чтобы поддержать своих сверстников на территории Донбасса, ребята присоединились к всероссийскому марафону "За честь считали называться русскими" - школьники читали стихотворения великих русских поэтов в знак протеста против попыток запрета национальной культуры за рубежом. Вдобавок для жителей ДНР и ЛНР была собрана гуманитарная помощь.

Кроме стихов, школьники исполняли песни, участвуя во флешмобе детских хоров "Я - гражданин России", а затем на акции "Служу России" вспоминали наиболее яркие моменты и героические имена из истории побед русского оружия.

18 марта в школе отметили воссоединение Крыма с Россией - на торжественной линейке "Крымская Весна" юнармейцам были вручены памятные знаки участников Парада Памяти 2021 года.

22 марта для учащихся 7-8 классов был проведен урок "Информационные технологии, вклад России. Отечественные разработки". В то же время юнармейцы присоединились к своим сверстникам в других городах (символические буквы Z и V были наклеены на школьные окна) и обратились к своим старшим товарищам, которые находятся на Украине, с призывом: "Работайте, братья!"

13 апреля школьный юнармейский отряд "Единство" был удостоен чести стоять вахту памяти на посту №1 - у Вечного огня на площади Славы в Самаре. Традиционно на этот пост заступают школьники, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов области.

В воспитании патриотизма большую роль играет процесс приобщения к боевым традициям русского народа и Вооруженных Сил РФ, подчеркнула Светлана Фирсова. Для ребят проводятся экскурсии, уроки Мужества, встречи с ветеранами и участниками боевых действий, конкурсы военно-патриотической песни. Большое количество часов посвящено участию детей в различных митингах, акциях, парадах и других патриотических мероприятиях.

Усилия педагогов не остаются незамеченными - школа постоянно занимает призовые места в целом ряде проектов: "Демографический кризис: миф или реальность" (1-е место в районе), "Воину-освободителю - благодарные потомки", "Экологическая тропа. Озеро Турбаза" (3-е место на Головкинских чтениях), "Российская символика", "Чистое село" (3-е место в районе), "Родной земли исток" - создание Web-сайта (1-е место в районе), "Аллея учительской славы" (2-е место в округе) и "Наша новая школа" (1-е место в округе).

Играют и учатся

По словам детей, самое интересное в школе - это военно-спортивные игры, среди которых самая известная и любимая - "Зарница Поволжья". В игровой форме юнармейцы всего Приволжского федерального округа соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, в прохождении полосы препятствий, силовой гимнастике, разборке и сборке автомата, в челночном беге, строевой подготовке и в военно-исторической викторине "Ратные страницы истории".

Школа и сама организует праздники - например, "Лыжня Приволжья" в этом году была посвящена 8-й годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополь к России.

Кадетские классы и юнармейцы военно-патриотического клуба "Единство" находятся под постоянной опекой взрослых воинских коллективов. Для ребят организуются военно-полевые сборы, совместные занятия с сотрудниками Госавтоинспекции и другими полицейскими подразделениями.

"Подобные игры положительно влияют на укрепление коллектива класса, способствуют развитию общественной активности детей, формируют качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины", - пояснила директор школы.

Воспитывают любовью и добротой

"Мы видим еще один результат наших усилий по военно-патриотическому воспитанию - дети должны становиться лучше, духовно богаче, должны быть примером для подражания, вести за собой сверстников. В наших кадетских классах у детей своя форма, своя - более строгая - система поощрений и наказаний. На них смотрят ровесники как на положительный пример. Ведь еще Василий Александрович Сухомлинский говорил, что тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с малых лет чувствует себя сыном Отечества, - рассуждает Светлана Фирсова. - И воспитать человека любящим свою землю, свой народ, готовым к защите своей Родины - очень непростая задача. Но она, несомненно, осуществима, если выполнять ее с любовью и добротой".