Из-за Студвесны в Самаре ограничат движение на несколько дней

В связи с проведением культурно-массового мероприятия Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" будет ограничено движение транспорта.

С 14:00 19 мая до 23:00 23 мая по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Также временно ограничено движение транспорта с 6:00 до 23:59 18 мая по ул. Дальней на участке от Московского шоссе до ул. Арена 2018, по проезду № 6, ул. Первой Стадионной, проезду № 9, проезду № 12.

И временно ограничено движение транспорта с 13:00 по 23:59 23 мая по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Маяковского до ул. Полевой.

Ограничения касаются всех видов транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны), общественного транспорта, автобусов-шаттлов и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД У МВД России по городу Самаре.