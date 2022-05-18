Сельчанка из Самарской области предстанет перед судом за преступления на почве ревности

Следственным отделом по городу Похвистнево СУ СК Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы с. Савруха, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 23 марта 2022 г. обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через незапертую входную дверь незаконно проникла в квартиру ранее знакомой ей местной жительницы с целью выяснения отношений на почве ревности последней к своему бывшему супругу.

Между женщинами возникла ссора, входе которой обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов руками и ногами, а также предметами, находящимися в квартире, по различным частям тела, причинив тем самым последней физическую боль. При этом, указанные действия обвиняемая сопровождала угрозами убийством в адрес потерпевшей и ее родственников.

Далее, обвиняемая забрала у потерпевшей ключи от квартиры и телефон, после чего женщины проследовали в квартиру, где находился бывший супруг последней, для дальнейшего выяснения отношений. По возвращению домой потерпевшая обратилась в правоохранительные органы из-за опасения за собственную безопасность.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.