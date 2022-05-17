Авито и "ЛизаАлерт" подписали меморандум о сотрудничестве

В понедельник, 16 мая, Авито и "ЛизаАлерт" подписали соглашение, в рамках которого организации объединяют свои усилия, чтобы внести вклад в профилактику и просвещение населения страны в сфере онлайн- и оффлайн-безопасности и поддержку текущих потребностей отряда во время поисковой деятельности и организационной работы.

Главными направлениями сотрудничества Авито и "ЛизаАлерт" станут:

организация совместных профилактических проектов в сфере онлайн- и оффлайн-безопасности в рамках проекта Авито Защищает;

запуск механики передачи и покупки вещей в помощь отряду через Авито Товары;

обеспечение добровольцев жильем во время поисков через сервис Авито Недвижимость.

"Наша идея сотрудничества родилась из объединения усилий по профилактике в сфере безопасности. "ЛизаАлерт" обеспечивает ее в оффлайн среде, Авито — обучает людей безопасному поведению в онлайн. В процессе переговоров о создании совместных программ по обучению мы поняли, что у нас есть масса точек для пересечения. Авито как социально ответственный бизнес может соединить добровольцев отряда с пользователями Авито, которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность. Так мы договорились о создании индивидуального проекта по передаче и покупке нужных вещей и инвентаря на платформе, а также помощи в расселении добровольцев по объектам Авито Недвижимости во время поисков и организации мероприятий отряда. Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро", — заявил генеральный директор Авито Владимир Правдивый.

В перспективе партнерства обсуждается также взаимодействие Авито и ЛизаАлерт в рамках других направлений. В их числе — поиск сотрудников и волонтеров с использованием Авито Работы и привлечение профильных специалистов для помощи отрядам через Авито Услуги. Кроме того, с использованием сервиса Авито Авто можно обеспечивать волонтеров транспортом для передвижения.

"Поиск — это общее дело, и касается абсолютно любого. Когда объединяются единомышленники, эффективность общего дела вырастает в разы. Важно и правильно, когда это понимают представители социально ориентированного бизнеса и поддерживают поисковое добровольчество ресурсами. Отлично, что Авито высоко ценит безопасность — уверены, что наши совместные усилия помогут предупредить многих людей, как безопасно вести себя в обычной жизни и спасти тех, кто попал в сложную ситуацию.

Платформа Авито дает реальную возможность обеспечить нас нужными ресурсами — от обычных фонариков и генераторов до выбора мест размещения и привлечения добровольцев во время поисков, в том числе в отдаленных регионах. И то, что команда Авито самостоятельно вышла на нас — говорит об их чуткости и высоком уровне социальной ответственности. А самое главное, Авито это не только неравнодушный бизнес, но и проводник, который поможет привлечь к помощи поисковому добровольчеству миллионы неравнодушных людей", — считает председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Организации проведут совместные профилактические и просветительские мероприятия по обучению принципам безопасности в оффлайн- и цифровой среде. Команда Авито примет участие как в запланированных отрядом мероприятиях в Москве и регионах, так и разработает собственные события с привлечением специалистов по безопасности Авито, внешних экспертов и вовлечением собственных пользователей, с отдельными программами для детей и родителей.

Компания внедряет технические средства защиты, в числе которых сервис защиты номеров, возможность подключения двухфакторной аутентификации, верификации через Госуслуги и многое другое. Одновременно с этим регулярно проводится масштабная работа по повышению цифровой и финансовой грамотности населения. Компания реализует совместные мероприятия с МВД и другими ведомствами во всех регионах России: пресс-конференции, мастер-классы, прямые эфиры. Недавно был реализован спецпроект в бортовых журналах крупнейших авиакомпаний и РЖД, в рамках которого Авито рассказал о ключевых правилах безопасности простым языком. Совместная работа с "ЛизаАлерт" поможет Авито дополнительно расширить аудиторию и найти новые форматы взаимодействия с пользователями в вопросах цифровой гигиены.

Авито Недвижимость предоставит безвозмездное размещение добровольцам во время поисков по всей России на объектах, которые сдаются посуточно через платформу.

"Авито имеет большие возможности для помощи проекту в размещении добровольцев — в базе объявлений Авито Недвижимости собрано более 80% всех объектов краткосрочной аренды в России. Куда бы вы ни поехали по стране, даже в самых отдалённых уголках, может не быть отелей и гостиниц, но будут дома или квартиры, которые сдаются посуточно через Авито. Мы уже протестировали механику оперативного заселения отряда в квартиры в Ростове-на-Дону и Махачкале на время поисков и обучения. Наши арендодатели-посуточники с большим удовольствием откликаются и в короткие сроки предоставляют отряду комфортные условия для проживания и отдыха через онлайн-бронирование на платформе", — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Авито помогает в поиске и выборе жилья и оплачивает выбранное для отряда размещение частным арендодателям и профессиональным управляющим компаниям, которые публикуют свои предложения на платформе. Цель Авито Недвижимости — сделать процесс поиска пропавших людей максимально комфортным для добровольцев, чтобы у добровольцев была возможность переночевать в тепле, восстановить силы и в конечном итоге — быстрее найти пропавшего человека.

Авито поможет обеспечить отряд оборудованием, инвентарем и техникой. В ближайшее время на сайте Авито будет запущен специальный раздел со списком необходимых для спасения людей инвентаря. Авито предлагает две механики помощи "ЛизаАлерт". Пользователь сможет пожертвовать деньги на покупку вещи или передать свою. Сумма пожертвования может быть меньше, чем стоимость одного товара — все полученные деньги будут суммироваться, и при накоплении необходимой суммы нужная вещь будет приобретена и передана отряду. Если у пользователя есть подходящий для поисков инвентарь и он хочет передать его в "ЛизаАлерт", то необходимо оставить заявку на сайте Авито, после чего с ним связывается представитель отряда в его городе и договаривается о месте и времени передачи вещи.

"Идея лежала на поверхности: основные сделки на Авито — передача и перепродажа вещей от одних людей другим. Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 50 млн человек. Часть из них хотят передать в дар вещи и оборудование, внести личный вклад в помощь другим людям — это их осознанный выбор, ощущение пользы, которое делает их счастливее. Мы стремимся сделать так, чтобы на Авито наши пользователи могли удовлетворить максимально широкий спектр своих потребностей. Помощь в снабжении отряда оборудованием, инвентарем органично вписывается в специфику и алгоритмы нашей платформы. Разработчики Авито создают в настоящий момент специальный раздел на платформе, который полностью закроет вопрос оперативной помощи добровольцам отряда и обеспечит простой и прозрачный механизм взаимодействия с аудиторией. А благодаря масштабу Авито, на платформе можно будет найти все необходимое для нужд "ЛизаАлерт", — заявил заместитель генерального директора Авито Иван Гуз.