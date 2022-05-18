Владимир Гутенев передал 120 тонн гуманитарного груза переселенцам из Донбасса

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев передал более 120 тонн гуманитарного груза для вынужденных переселенцев из ЛДНР, размещенных в пунктах временного размещения (ПВР) Калужской и Брянской областей.

Гуманитарный груз в рамках совместной акции Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям "Всегда рядом" приняли губернатор Калужской области Владислав Шапша и начальник Главного управления МЧС региона Владислав Блеснов, а также заместитель губернатора, зампред Правительства Брянской области Владимир Реунов.

Владимир Гутенев подчеркнул, что у Союза машиностроителей России среди многих реализуемых проектов социальной направленности одним из важнейших стал проект по оказанию помощи жителям Донбасса, в работу которого активно включились промышленники и региональные отделения СоюзМаш.

"У нас два направления помощи. Первое — это помощь непосредственно от региональных отделений, которые собирают не только значительные финансовые ресурсы, но и непосредственно продукты питания, одежду, товары первой необходимости для нуждающихся граждан ЛДНР. Второе — централизованные поставки при содействии региональных управлений МЧС и Минобороны России в ПВР и непосредственно на освобожденные территории. Мы понимаем сложность той ситуации, в которой оказались наши соотечественники, и готовы оказывать им всестороннюю поддержку. У нас в планах расширять географию оказываемой помощи", — резюмировал парламентарий.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил Владимира Гутенева за неравнодушное отношение к ситуации, в которой оказались жители Донбасса, и за особое внимание к беженцам, прибывшим в Калугу.

"В ПВР области на данный момент прибыло более 2 000 человек. Сегодня ночью мы приняли ещё 400 жителей ЛДНР, в основном это женщины и дети. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы этим людям было максимально комфортно, чтобы они могли отвлечься и быстрее адаптироваться к мирной жизни. Гуманитарная помощь, которую вы сегодня привезли, — существенный вклад в наше общее благородное дело", — отметил глава региона.

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в свою очередь, также поддержал акцию. Банк перечислил денежные средства в благотворительный фонд помощи детям "Доброе дело" в Ростове-на-Дону, Воронежский областной фонд социальной поддержки населения и Воронежской областной благотворительной общественной организации "Общие дети", которые активно помогают вынужденным переселенцам из ЛДНР.

Напомним, что акция "Всегда рядом" была объявлена Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям 24 февраля 2022 года. Благодаря активной позиции промышленников уже собрано порядка 254 млн рублей. Всего закуплено и передано более 900 тонн гуманитарного груза.