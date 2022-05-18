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Кино Культура

Мягкий кинотеатр приглашает в кино по промокоду

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
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Как сходить в кино и не потратить деньги? Поймать момент и использовать промокод E4XCBT на 500 бонусов! 1 бонус = 1 рубль.

Промокод и баллы, полученные по нему, действительны до 22 мая 2022 года.

Промокод действует в Мягких кинотеатрах "Гудок" и "Космопорт" на любой фильм и сеанс.

Активировать промокод можно только в официальном приложении Мягких кинотеатров. Начисление бонусов может занимать до 15 минут. Если что-то не сработает, напишите в "Чат с поддержкой" в профиле приложения.

Вводить промокод нужно обязательно на английской раскладке клавиатуры.

Подробнее о промокоде и как его использовать — pr.comfortkino.ru.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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