Мягкий кинотеатр приглашает в кино по промокоду

Как сходить в кино и не потратить деньги? Поймать момент и использовать промокод E4XCBT на 500 бонусов! 1 бонус = 1 рубль.

Промокод и баллы, полученные по нему, действительны до 22 мая 2022 года.

Промокод действует в Мягких кинотеатрах "Гудок" и "Космопорт" на любой фильм и сеанс.

Активировать промокод можно только в официальном приложении Мягких кинотеатров. Начисление бонусов может занимать до 15 минут. Если что-то не сработает, напишите в "Чат с поддержкой" в профиле приложения.

Вводить промокод нужно обязательно на английской раскладке клавиатуры.

Подробнее о промокоде и как его использовать — pr.comfortkino.ru.