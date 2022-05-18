Дмитрий Азаров обсудил с жителями поселка Рощинский социально значимые вопросы

Губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в поселок Рощинский провел личный прием граждан. Глава региона обсудил с жителями вопросы здравоохранения, транспортной доступности, организации отдыха детей в летние каникулы.

Председатель женского совета второй гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина поблагодарила главу региона за работу, которая проводится в регионе по поддержке жен военнослужащих.

"За очень короткий промежуток времени нами, женсоветом, налажена связь со всеми министерствами, практически все вопросы решаются очень быстро. Жены военнослужащих начали выезжать в Самару, посещать культурные и спортивные мероприятия. К нам приезжали психологи, представители министерства труда, рассказывали о вакансиях и возможностях по обучению", — сказала Екатерина Колотовкина.

Она подняла вопрос нехватки педиатров в Рощинском отделении Волжской центральной районной больницы. По штату в поликлинике их должно быть 3, но прием ведется одним врачом, который работает на 1,5 ставки.

"В августе ожидается еще один врач. Она заканчивает институт и по целевому направлению едет работать в Рощинский, — сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"Армен Сисакович, в этих условиях нужно перераспределить силы, — отреагировал Дмитрий Азаров. — Укомплектовать штат надо уже сейчас, а не в августе. Посмотрите, как можно укрепить кадровый состав".

Министр ответил главе региона, что в ближайшее время вопрос будет решен.

"Что касается узких специалистов, то жители жаловались, что нужно ехать в центральную районную больницу, чтобы получить у них консультацию. Я вам предложил установить четкие дни и часы, когда здесь будут работать хирурги, ЛОР-врачи и так далее", — напомнил министру глава региона.

Армен Бенян сообщил, что уже составлены графики выезда узких специалистов Волжской центральной районной больницы в Рощинское отделение. Дмитрий Азаров подчеркнул, что при составлении таких графиков важно учесть, чтобы они были постоянными, люди знали, в какой именно день принимает тот или иной специалист.

Также жители Рощинского обратились к Дмитрию Азарову по вопросу дополнительных рейсов общественного транспорта из поселка в Самару и обратно. "Все поручения минтрансу региона об улучшении транспортного сообщения в Рощинском я давал", — отметил глава региона. Принято решение о двух добавочных рейсах, сейчас определяется время работы дополнительных маршрутов.

"Обязательно посоветуйтесь с людьми, какое время им будет наиболее удобно", — обратился губернатор к главе муниципального района Волжский Евгению Макридину.

Также на приеме граждан обсудили вопросы, связанные с организацией отдыха, в том числе оздоровительного, детей из поселка в предстоящие летние каникулы. Дмитрий Азаров дал поручение главе Волжского района.

"Распланируйте подробно, как будет организована культурно-досуговая программа для детей поселка Рощинский в летний период. В какие театры и музеи повезете, на какие спортивные соревнования. Ваша задача — дойти до каждой семьи, до каждого ребенка".

После приема граждан Дмитрий Азаров вместе с министром здравоохранения области Арменом Беняном осмотрел отделение Волжской центральной районной больницы в поселке Рощинский. К поликлинике прикреплено 8,2 тыс. человек, из них 2,3 тыс. — дети. Губернатор пообщался с сотрудниками медучреждения, спросил, какие у них есть проблемы и предложения по работе поликлиники.

Дмитрий Азаров дал Армену Беняну ряд поручений, направленных на улучшение оказания медицинской помощи жителям поселка. Глава региона также осмотрел школу в поселке Рощинский и обсудил с директором учреждения организацию образовательного процесса для детей.