Работа общественного транспорта в Самаре на время "Студвесны" продлена до 1:00

В связи с проведением в Самаре XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в период с 19 по 23 мая маршруты движения общественного транспорта будут скорректированы.

По причине того, что введенные ограничения движения затронут и периметр площади имени В.В.Куйбышева (улицы Вилоновскую, Красноармейскую, Чапаевскую и частично - ул. Шостаковича), по временной схеме движения будут работать:

- трамваи маршрутов №3 и №20 проследуют по ул. Галактионовской вместо ул. Фрунзе, далее - по своему маршруту;

- трамваи маршрута №22 поедут по ул. Галактионовской вместо ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской и далее - по своему маршруту;

- автобусы маршрутов №№ 24 и 92 - временная схема предусматривает движение по ул. Галактионовской вместо ул. Молодогвардейской в обоих направлениях, далее - по улицам Вилоновской, Самарской и Льва Толстого;

- автобусы маршрута №3 - по ул. Льва Толстого вместо ул. Красноармейской и далее - по ул. Куйбышева;

- автобусы маршрута №34 - до ул. Галактионовской, далее - по улицам Льва Толстого, Фрунзе, а затем по своему маршруту);

- автобусы маршрута №80 проследуют по ул. Льва Толстого вместо ул. Красноармейской и далее - по своему маршруту;

- автобусы маршрута №226 - по ул. Льва Толстого вместо ул. Красноармейской - до ул. Фрунзе и далее - по своему маршруту;

- автобусы маршрута №297 - по улицам Самарской, Льва Толстого - до ул. Куйбышева и далее - по своему маршруту.

Также обращаем внимание жителей Самары и гостей города на то, что до площади имени В.В.Куйбышева можно добраться на городском пассажирском транспорте следующих маршрутов:

1. Автобусные

- № 2 (от автостанции "Аврора", улицу Революционная, Московское шоссе, проспект Масленникова, Самарский филиал Третьяковской галереи, проспект Ленина, площадь Сельского хозяйства до ООТ "Улица Ульяновская");

- № 5д (от пос. Сухая Самарка через Хлебозавод №3, площадь Революции до ООТ "Улица Льва Толстого");

- № 23 (от 15-го микрорайона через улицу Стара-Загора, парк имени Ю. А. Гагарина, Центральный автовокзал, Самарский филиал Третьяковской

галереи, площадь Сельского хозяйства до ООТ "Улица Красноармейская");

- № 24 (от автостанции "Аврора" через станции метро "Гагаринская" и "Московская", площадь Сельского хозяйства, улицу Галактионовскую до ООТ "Улица Вилоновская");

- № 34 (от завода "Металлург" через площадь имени Кирова, станции метро "Победа", "Советская", "Спортивная", "Гагаринская", "Московская", улицу Арцыбушевскую до ООТ "Музей имени П. В. Алабина");

- № 37 (от 14-го микрорайона через улицу Стара-Загора, парк имени Ю. А. Гагарина, Центральный автовокзал, Губернский рынок, Железнодорожный вокзал до ООТ "Улица Молодогвардейская");

- № 41 (от 15-го микрорайона через площадь имени Кирова, улицы Победы и Гагарина, станции метро "Гагаринская", "Московская", площадь Сельского хозяйства до ООТ "Улица Ульяновская");

- № 47 (от Юнгородка через проспект имени Кирова, улицу Стара- Загора, парк имени Ю. А. Гагарина, Центральный автовокзал, Самарский филиал Третьяковской галереи до ООТ "Улица Ульяновская");

- № 50 (проследует из поселка Красная Глинка через Барбошину поляну, Постников овраг, Самарский филиал Третьяковской галереи до ООТ "Улица Ульяновская");

2. Трамвайные

- № 1 (от автостанции "Аврора" через Железнодорожный вокзал до ООТ "Улица Галактионовская");

- № 3 (из Юнгородка через автостанцию "Аврора", улицы Арцыбушевскую, Красноармейскую до ООТ "Улица Галактионовская");

- № 5 (от Барбошиной поляны через улицу Ново-Садовую, Постников овраг, проспект Ленина, улицу Арцыбушевскую до ООТ "Улица Галактионовская");

- № 20 (из 10-го микрорайона через Постников овраг, Самарский филиал Третьяковской галереи, проспект Ленина, улицу Арцыбушевскую до ООТ "Улица Галактионовская");

- № 22 (из 15-го микрорайона через Барбошину поляну, Постников овраг, Самарский филиал Третьяковской галереи, проспект Ленина, улицы Арцыбушевскую, Красноармейскую до ООТ "Улица Галактионовская");

3. Троллейбусные

- № 6 (от улицы Грозненской через Новокуйбышевское шоссе, улицу Главную, площадь Революции до ООТ "Улица Молодогвардейская").

Также отметим, что в период проведения Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00. В таком режиме городской пассажирский транспорт начнет функционировать в ночь с 18 на 19 мая и закончит в ночь с 23 на 24 мая.

Таким образом, для комфорта горожан и обеспечения транспортной доступности исторического центра работа общественного транспорта будет усилена.

По информации Департамента транспорта Администрации Самары, для вывоза горожан с праздничных мероприятий, которые будут проходить на площади имени В.В.Куйбышева, ежедневно с 19 мая на улицу Самарскую на участок между улицами Красноармейской и Льва Толстого до 21:30 будет подаваться дополнительный подвижной состав. Автобусы будут выполнять развоз населения по девяти маршрутам: №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67, 75.

Кроме того, движение трамваев будет организовано так, чтобы они следовали с интервалом ориентировочно 10 минут. Так, организуют курсирование трамваев маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 22.