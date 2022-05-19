Стал известен список улиц, по которым ограничат движение во время "Студвесны"

Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" размещены в четверг, 19 мая, на сайте администрации Самары.

Напомним, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" на территории городского округа Самара ограничивается движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети.

Так, 19 мая 2022 года с 14:00 до 23:59 23 мая 2022 года будут действовать следующие ограничительные меры:

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

Данные ограничения не распространяются на спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

С полным перечнем участков улично-дорожной сети, на которых введены ограничения движения в период проведения фестиваля, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары - по ссылке.

Помимо этого, остановка и (или) стоянка транспортных средств запрещены на следующих участках:

- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской - до 23:59 24 мая;

- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесной - до 23:59 23 мая;

- по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской - до 23:59 25 мая;

- по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской - до 23:59 23 мая;

- по ул. Ярмарочной от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской - до 23:59 23 мая.

Также с 14:00 19 мая 2022 года до 23:59 23 мая 2022 года по временной схеме будет организовано движение общественного транспорта, а именно автобусов маршрутов №№ 3, 24, 92, 34, 80, 226, 297 и трамваев маршрутов №№ 3, 20, 22.

В период поведения фестиваля работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00 с 18 до 24 мая.