Самарские таможенники возбудили уголовное дело из-за попытки не платить за ввезенный автомобиль

Самарская таможня возбудила уголовное дело из-за неуплаты таможенных платежей, сообщает ведомство.
Как выяснили таможенники, гражданин РФ ввез из Абхазии Nissan Fuga, оформив его как транспорт для международной перевозки. Однако на самом деле автомобиль предназначался для личного пользования. Это означает, что собственник просто хотел избежать таможенного платежа 2,5 млн рублей.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне