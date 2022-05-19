Самарские таможенники возбудили уголовное дело из-за попытки не платить за ввезенный автомобиль

Самарская таможня возбудила уголовное дело из-за неуплаты таможенных платежей, сообщает ведомство.

Как выяснили таможенники, гражданин РФ ввез из Абхазии Nissan Fuga, оформив его как транспорт для международной перевозки. Однако на самом деле автомобиль предназначался для личного пользования. Это означает, что собственник просто хотел избежать таможенного платежа 2,5 млн рублей.