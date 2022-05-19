В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег"

В связи с проведением спортивного мероприятия "Всероссийский полумарафон "ЗаБег" в Самаре с 06:00 до 14:30 22 мая будет ограничено движение транспорта.
Движение транспорта будет ограничено на следующих участках улично-дорожной сети:
- по улице Дальней от дома № 1а до улицы Арена 2018;
- по улице Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
- по Проезду №2;
- по Проезду №7.
Кроме того, на обозначенных участках дорог с 20:00 21 мая 2022 года до 14:30 22 мая 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Ограничительные меры не распространяются на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !