В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег"

В связи с проведением спортивного мероприятия "Всероссийский полумарафон "ЗаБег" в Самаре с 06:00 до 14:30 22 мая будет ограничено движение транспорта.

Движение транспорта будет ограничено на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Дальней от дома № 1а до улицы Арена 2018;

- по улице Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду №2;

- по Проезду №7.

Кроме того, на обозначенных участках дорог с 20:00 21 мая 2022 года до 14:30 22 мая 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.