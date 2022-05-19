Открытие "Студвесны" установило рекорд по количеству зрителей на "Солидарность Самара Арене"

В среду, 18 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась церемония открытия XXX "Российской студенческой весны", которая собрала около 45 тыс. зрителей.

В рамках нее было показано шоу "Восход", которое поставили известный режиссер-постановщик Алексей Сеченов и компания Sechenov.com. Для церемонии были созданы специальные декорации, работавшие на 360 градусов, использовались различные мультимедийные технологии, фейрверки. На сцене выступили Александр Панайотов, Therr Maitz, LʼOne, Сюзанна, Никита Каменский, Ксения Минаева, группы Shanyana и Guru Groove, NeZabava, "ЭТНАДЭНС" и другие.

Участников и организаторов фестиваля в рамках церемонии открытия поприветствовали президент России Владимир Путин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Подобное шоу мирового уровня, которое воочию могли посмотреть все жители региона, заранее бесплатно оформившие заявку на билет, было организовано на стадионе впервые. Побит рекорд посещаемости арены, принимавшей 6 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда на играх мирового первенства максимально было около 42 тысяч зрителей.

Самый посещаемый матч клуба "Крылья Советов" на новой арене собрал 40,6 тысячи болельщиков (6 мая 2018 года с "Кубанью"). Позже "Крылья" неоднократно поддерживали на трибунах свыше 30 тысяч зрителей: например, последний матч с "Динамо" посетили 32,3 тыс болельщиков. На концерте группы "Ленинград", прошедшем на стадионе 30 июня 2019 года, побывали 40,1 тыс человек.

Шоу "Восход" получило самые высокие оценки от участников Студвесны, почетных гостей и жителей города. Горожане до сих пор активно делятся в соцсетях своими эмоциями, благодаря организаторов и губернатора за масштабное представление мирового уровня.

Отметим, самарская "Самарская студенческая весна" стала рекордной и по своим масштабам - впервые в ее истории в ней насчитывается около 5 тыс. участников и гостей из 85 регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья. Впервые фестиваль проходит шесть дней и в формате культурно-творческого события, частью которого могут стать все жители города.

В дни проведения фестиваля на площади имени Куйбышева и на второй очереди набережной работают "Фестивальные городки", все желающие имеют возможность бесплатно попасть на просмотр конкурсных программ - для этого надо заранее получить билет.