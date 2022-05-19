Утром на трассе М-5 у Тольятти временно будут перекрывать движение транспорта

В пятницу, 20 мая, на участке км 971+890 — км 974+840 трассы М-5 "Урал" будет введено полное ограничение движения для транспортных средств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Время ограничения: с 05:00 до 05:20, с 06:00 до 06:20, с 07:00 до 07:20, с 08:00 до 08:20, с 09:00 до 09:20.

По данным представителей регионального управления МЧС России, указанные ограничения вводятся в связи с необходимостью реконструкции пролета Азот-Кинельская (демонтаж и монтаж проводов) в месте пересечения с трассой М-5 "Урал" на 975 километре.