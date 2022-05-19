Утром на трассе М-5 у Тольятти временно будут перекрывать движение транспорта

В пятницу, 20 мая, на участке км 971+890 — км 974+840 трассы М-5 "Урал" будет введено полное ограничение движения для транспортных средств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Время ограничения: с 05:00 до 05:20, с 06:00 до 06:20, с 07:00 до 07:20, с 08:00 до 08:20, с 09:00 до 09:20.
По данным представителей регионального управления МЧС России, указанные ограничения вводятся в связи с необходимостью реконструкции пролета Азот-Кинельская (демонтаж и монтаж проводов) в месте пересечения с трассой М-5 "Урал" на 975 километре.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !