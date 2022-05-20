В Самаре пройдет мастер-класс "Вальс-проект"

Ежегодно на территории Дворца бракосочетания городского округа Самара реализуется серия мастер-классов "Вальс-проект".

При государственной регистрации заключения брака в большом торжественном зале Дворца бракосочетания пары исполняют свой первый супружеский танец. Именно пары, в 2017 г. планировавшие регистрацию брака, узнав при выборе церемонии о первом супружеском танце, проявили инициативу о создании программы обучения основам вальса.

Управление ЗАГС Самарской области поддержало инициативу, и ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" совместно с профессионалами реализует "Вальс-проект", который пользуется высокой популярностью среди аудитории. Ежегодно в мастер-классах участвует более 400 человек.

Полуторачасовые занятия проходят с апреля по октябрь каждые две недели. Обучение ведут профессиональные танцоры танцевальной студии "КРИСТАЛИКС" под руководством Анны Ильичевой - тренера, подготовившего спортсменов международного класса, победителей всероссийских и международных турниров.

Ведущие специалисты своего дела обучают будущих молодоженов основам вальса и ставят с участниками мастер-класса первый супружеский танец. Эти занятия - всегда сочетание позитивной атмосферы и профессионального подхода в передаче практических навыков.

Приглашаем всех желающих принять участие в танцевальном проекте. Следующее занятие пройдет в пятницу, 20 мая, в 19:00 во Дворце бракосочетания г.о. Самара (ул. Молодогвардейская, 238).