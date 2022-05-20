В Самаре пройдет мастер-класс "Вальс-проект"

Ежегодно на территории Дворца бракосочетания городского округа Самара реализуется серия мастер-классов "Вальс-проект".
При государственной регистрации заключения брака в большом торжественном зале Дворца бракосочетания пары исполняют свой первый супружеский танец. Именно пары, в 2017 г. планировавшие регистрацию брака, узнав при выборе церемонии о первом супружеском танце, проявили инициативу о создании программы обучения основам вальса.
Управление ЗАГС Самарской области поддержало инициативу, и ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" совместно с профессионалами реализует "Вальс-проект", который пользуется высокой популярностью среди аудитории. Ежегодно в мастер-классах участвует более 400 человек.
Полуторачасовые занятия проходят с апреля по октябрь каждые две недели. Обучение ведут профессиональные танцоры танцевальной студии "КРИСТАЛИКС" под руководством Анны Ильичевой - тренера, подготовившего спортсменов международного класса, победителей всероссийских и международных турниров.
Ведущие специалисты своего дела обучают будущих молодоженов основам вальса и ставят с участниками мастер-класса первый супружеский танец. Эти занятия - всегда сочетание позитивной атмосферы и профессионального подхода в передаче практических навыков.
Приглашаем всех желающих принять участие в танцевальном проекте. Следующее занятие пройдет в пятницу, 20 мая, в 19:00 во Дворце бракосочетания г.о. Самара (ул. Молодогвардейская, 238).
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !