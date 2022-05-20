Из-за "Ночи музеев" будет ограничено движение транспорта в Самаре, а ул. Куйбышева станет пешеходной

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий - праздничного шествия "Мы вместе" и Всероссийской акции "Ночь музеев-2022" - приняты ограничительные меры.

С 09:00 до 23:59 21 мая будет прекращено движение транспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. Пионерской до ул. Вилоновской.

По участку в этих границах смогут осуществлять движение:

- спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;

- транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне прекращения движения транспорта;

- автобусы "Ночь музеев";

- машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, будет временно прекращено движение, а также запрещены остановка и парковка транспортных средств по ряду следующих улиц:

- с 09:00 до 23:59 21 мая - по ул. Венцека от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Некрасовской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Ленинградской от ул. Степана Разина до ул. Куйбышева, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской;

- с 12:00 до 20:00 21 мая - по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.

Эти ограничения не действуют в отношении спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, автобусов "Ночь музеев" и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Также на площади имени Чапаева с 00:00 до 23:59 21 мая будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин оперативных служб, автобусов, подвозящих участников мероприятий и машин с пропусками ОГИБДД.

Помимо этого, временно - с 09:00 до 23:59 21 мая - будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

- №6 "Губернский рынок - улица Грозненская";

- №16 "Губернский рынок - 6-й причал".

Обращаем внимание на то, что по временной схеме с 09:00 до 23:59 21 мая будет организовано движение общественного транспорта, в том числе:

- автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 24, 32, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 80, 92, 247, 261, 297;

- трамваев маршрутов №№ 3, 20, 22.

Просим горожан заранее планировать свои поездки. Также необходимо до 09:00 21 мая убрать припаркованный личный транспорт с ул. Куйбышева - с участка от ул. Пионерской до ул. Вилоновской.