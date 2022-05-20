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Растениеводство АПК и пищепром

Самарский минсельхоз не будет рассматривать выкуп участков до 100 га

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области планирует отказаться от преимущественного права на выкуп земельных участков сельскохозяйственного назначения при продаже собственниками, если их площадь менее 100 га. Соответствующий проект постановления правительства региона проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно действующему порядку, собственники участков сельхозназначения обязаны уведомлять минсельхоз о планах их продажи, а ведомство может их выкупать в приоритетном порядке. На практике министерство этим правом не пользуется. Для собственников же земли это лишняя бюрократическая процедура.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что с инициативой отказа от преимущественного права выкупа участков до 100 га вышел сам минсельхоз.

Независимая антикоррупционная экспертиза документа будет проводиться до 30 мая.

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